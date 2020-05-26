Может ли забота оказаться вредом? История женщины, которая стала не нужна собственным детям

В центре «Милосердие» постоянно говорят, что у каждого из проживающих своя судьба. Они остались на улице по разным причинам. Сначала это кажется неправдой, но только после близкого знакомства понимаешь, что так оно и есть.

Проживает там Надежда Ефимова. Женщине сейчас 71 год. По ее жизненной истории можно писать книги. Она прошла через многое. И продолжает бороться с трудностями даже сейчас, когда на старости лет она осталась без жилья и поддержки близких. Моя собеседница начинает свою историю с рассказа о матери. Она говорит, что ее маму в 18-летнем возрасте увезли в Германию. Там над ней и другими привезенными проводили непонятные опыты.

– Им постоянно делали уколы и дважды в день измеряли температуру. Они не обращали на это внимания, потому что их хорошо кормили, разрешали фотографироваться и даже высылать вещи домой, – рассказывает Надежда.

Однако когда мать героини вернулась на Родину после окончания войны, выяснилось, что у нее саркома. Приехавшие вместе с ней жили максимум шесть месяцев.

– Маме повезло, что бабушка лечила ее травами. Только благодаря этому она смогла продержаться пять лет. За это время она успела выйти замуж и родить двух дочерей, – вспоминает моя собеседница.

Всё же болезнь оказалась сильней, и спустя пять лет мать Надежды погибла. Вспоминая это время, собеседница говорит, что тогда почему-то все хотели, чтобы она умерла вместе с матерью.

– Во время похорон один из мужчин посадил меня прямо на гроб. Он произнес, чтобы Уля ( так звали мать. – Ред.) забрала меня вместе с собой. Мне кажется, что тот страх, который я испытала тогда, преследует меня даже сейчас, – говорит Надежда.

Женщина вспоминает, что она тогда билась в истерике, но никто ее не слышал. Все считали, что она должна умереть. Предлагали ей даже съесть яблоки, которые лежали рядом с умершей.

После этого в жизни героини начался ужас. Отец снова женился и привел в дом мачеху, которая сразу невзлюбила его дочерей. По словам Надежды, она регулярно избивала их и не кормила.

– Мы постоянно были голодные: кожа да кости. Никакой ласки и внимания, только пинок под зад. Я не раз умывалась, а из моего носа шла кровь, – рассказывает о тех днях женщина.

Надежда рассказывает, что у мачехи было трое своих детей, которых она очень любила. По отношению к приемным у нее был только «пинок под зад».

– Я выполняла всю работу по дому, драила полы до блеска, чтобы получить кусочек еды. В ответ меня били и отправляли голодную спать на печку.

Устав от такого отношения, Надежда сама попросила отца, чтобы он отвез их с сестрой в детский дом. Соседи говорили отцу: «Мишка, да отвези ты их. Только посмотри: голодные и босые».

Отец действительно отвез дочерей в ярцевский детский дом Смоленской области. Больше про девочек он не вспоминал.

– В детдоме было хорошо. Нам в нем жилось весело и легко. Он сразу нас принял в свою семью. Мы и не вспоминали о родном доме, – произносит Надежда.

После детдома героиня отучилась на зоотехника и пошла работать. После вышла замуж и родила троих детей. Однако спустя 12 лет ее брак распался и она осталась одна с двумя дочерями и сыном. Она воспитала их, дала всё необходимое. Но в один момент она сама оказалась на улице, и никто не протянул ей руку помощи.

– Мои дети хотят жить одни. Кому нужны старые люди? Они только мешаются. Больные старики никому не нужны. Пинок под зад, и вон пошла, – рассуждает собеседница.

О том, как лишилась жилья, Надежда говорить не хочет. По ее словам, эту тему лучше не затрагивать. Она только рассказывает, что во всем, что с ней случилось, виновата она сама. В детстве она не рассказала своим детям о том, как важно заботиться о родителях.

– Я с детства приучала детей к тому, чтобы они не беспокоились обо мне. Пыталась дать им всё, чего была лишена сама. Никогда не заикалась про себя и не рассказывала им о своих проблемах.

По словам героини, она нужна была своим детям тогда, когда еще могла им чем-то помочь. А как вышла на пенсию, они отказались от нее.

– Когда я еще работала, была нужна. Бросала все дела, чтобы прибежать к ним и помочь. После того как вышла на пенсию, я перестала им быть нужной. Пенсия у меня маленькая. Приходила к ним в гости, а они даже не кормили меня.

Так продолжалось какое-то время. Лишившись жилья, Надежда решила уехать в Новосибирск. Только у нее не хватило денег, и она сошла с поезда в Тюмени.

– Жила на вокзале неделю. Жуткие воспоминания. Меня гнали менты пинками под зад, не жалея. Они не пытались меня понять, когда я говорила, что мне некуда идти. После этого просила у людей на еду, мне подавали милостыню в церкви.

Так могло продолжаться и в настоящее время. На помощь к героине пришла сотрудница полиции, которая рассказала, что в городе есть центр помощи «Милосердие». Она написала адрес и порекомендовала туда обратиться.

– Я шла сюда безо всякой надежды. Мне уже было нечего бояться, я многое увидела в своей жизни. Однако меня взяли, и вот уже несколько месяцев я живу здесь.

Рассуждая о своей жизни, Надежда говорит, что, возможно, все ее испытания – это наказание за то, как она повела себя на похоронах матери.

– Когда умерла мама, у меня случился истерический смех. Этот хохот преследует меня по сей день. Может, из-за этого меня Бог наказал? – спрашивает у меня женщина.

Несмотря на это, моя собеседница считает, что главная ее проблема заключается в том, что она плохо воспитала своих детей. Отдавая им самое лучшее, забывая про себя, она вырастила эгоистов, которым не нужна собственная мать.

– Соседка, придя однажды в гости, сказала мне, что нельзя делать, как я. Она тогда заметила, что моя дочь в старости не подаст мне кружку воды и не посадит за один стол с собой. Кто же знал, что эти слова окажутся пророческими. Только сейчас я это поняла, – печально улыбается постоялица центра Надежда.