К чему может привести конфликт с матерью? Разбираемся в истории девушки, оказавшейся бездомной

Может ли забота родителей убивать? Конфликт поколений всегда был, есть и будет. Самое главное – вовремя прийти к компромиссу, чтобы не испортить и без того шаткие отношения. Родителям необходимо понять, что отстаивание своих принципов может привести к конфликту, разрешить который будет очень непросто. Иногда он может привести к серьезным последствиям.

Именно так произошло в жизни 24-летней Вероники (имя изменено). В отношениях с мужчинами она пыталась найти ласку и внимание, которых лишила ее собственная мать. Однако это привело к тому, что у нее развилось смертельное заболевание.

– Сейчас я прохожу терапию. Мать отказывается отдать мне мои документы, мотивируя это тем, что мне всё равно скоро умирать, – рассказывает девушка.

Героиня признается, что ее отношения с матерью не ладились с самого начала. По ее словам, она была серой мышью, которой приходилось постоянно со всем соглашаться.

– Мама всё решала за меня: что мне есть и пить, с кем гулять и общаться, что надевать. Она говорила, что с моим образом жизни меня ждет только муж-уголовник, – произносит моя собеседница.

Девушка рассказывает, что все попытки найти компромисс приводили к более сильным ссорам. Она говорит, что мать совсем не желала ее слушать. Поэтому девушка уходила из дома. Могла не жить там годами.

– Потом я понимала, что это все-таки мама и ей тоже нужна помощь. Я возвращалась, но почти сразу всё возвращалось на прежние места. Жизнь с ней было невыносимо, – вспоминает Вероника.

Последний уход из дома закончился тем, что Веронике некуда было идти. Молодой человек прогнал, а знакомых в городе нет.

– Парень приревновал меня. После этого он ударил и спустил за шиворот с лестничной клетки. Три дня я просто жила на улице и пила, пытаясь заглушить свою боль.

Обратиться в тюменский центр «Милосердие» героине порекомендовали сотрудники полиции и один из постояльцев, которого она встретила на улице.

– Я поняла, что ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому обратилась за помощью сюда. Только в центре я поняла, что значит жить. Я обрела собственное «я», не боюсь говорить, что думаю и чувствую, – поделилась собеседница.

В ближайших планах у Вероники получить образования. Она признается, что ей хочется стать лучше, чем она была. Ей хочется быть примером для своего младшего брата, который сейчас живет с матерью в ее родном Нижневартовске. По словам девушки, она хочет встать на ноги и быть опорой для него в том случае, если он также решит уйти из дома из-за невыносимых отношений. Вероника уверена, что это может произойти уже в ближайшее время.