История тюменского бездомного, жизнь которого пошла под откос из-за алкоголя и наркотиков

В тюменском центре «Милосердие» проживает мужчина по имени Сергей. Ему всего 44 года, однако его жизненную историю смело можно рассказывать школьникам, чтобы показать к чему может привести употребление алкоголя и наркотиков. Сергей родился в Костромской области. В Тюмень приехал вместе с родителями в 80-х годах. Тогда считалось, что в нашем городе можно заработать неплохие деньги.

– Приехали сюда в погоне за длинным рублем. Родители получили хорошую работу, построили большой коттедж. Всё шло вполне неплохо, – рассказывает постоялец центра.

Омрачало только поведение Сергея. Он считал, что молодость дана один раз и необходимо отрываться по полной программе. Поэтому стал уходить из дома, употреблять сначала алкоголь, а потом уже и наркотики.

– Мама с папой постоянно говорили, что так жить нельзя, что мне необходимо жениться. Но мне казалось, что я буду всегда молодым, а родители вечно живыми. Я их не слушал и продолжал жить в том же сценарии, – вспоминает герой.

Однако так не могло продолжаться вечно. И уже в 22-летнем возрасте Сергей попал в тюрьму за совершенную кражу.

– Во время срока мне добавили еще четыре года за убийство активиста. Меня принуждали делать то, что я не хочу. Я отказывался подметать, и у нас завязался конфликт, который закончился ножевым ранением, –добавляет собеседник.

Выйдя из тюрьмы, Сергей снова пустился во все тяжкие. Продолжил пить, наркоманить. Терзала душу потеря родителей. Мужчина переживал, что не смог с ними нормально общаться из-за тюрьмы. Выходом из этой ситуации стала любовь. Он влюбился и начал жить с девушкой. Но их отношения продлились всего шесть лет.

– Единственное время, когда я работал, это эти шесть лет, что я жил с ней. Она давала мне стимул. Позже я продолжил изменять ей, пить и наркоманить. Несколько раз она помогала мне, а потом сказала, что нам надо попрощаться, – рассказывает Сергей.

Мужчина признается, что самое его лучшее воспоминание – это жизнь с любимой. За все 44 года он может вспомнить только эти шесть лет. Остальное не имеет смысла. Потеря возлюбленной стала причиной для нового срыва. Он еще сильнее продолжил распивать алкоголь и наркоманить.

– Однажды в моей голове просто выключили свет. Я проснулся спустя 10 дней в больнице. Мне сделали трепанацию черепа. Оказалось, что у меня защемило мозг. И единственная возможность спасти мою жизнь – это операция, которую мне и провели, – добавляет Сергей.

В 2014 году мужчина обратился в центр помощи «Милосердие», где находится и сейчас. Он то покидает, то снова приходит в организацию. По его словам, он не может начать нормальную жизнь из-за своих пагубных привычек. Несмотря на то что сейчас он не употребляет ни алкоголь, ни наркотики, он по-прежнему не выработал иммунитета к ним.

– Все мои проблемы в жизни из-за алкоголя и наркотиков. Если бы не было их, всё могло сложиться совсем иначе. Постоянно говорил себе, что еще немножко, и я обязательно покончу с этим. Вот еще чуть-чуть, и я точно перестану. К сожалению, так не получилось, – рассуждает собеседник.

Сергею казалось, что он будет вечно молодым и в его жизни всё будет прекрасно. Только сейчас он осознал всю глупость этих убеждений. Ничего такого нет. Если человек не может противостоять искушениям, он не сможет стать достойным гражданином для общества.