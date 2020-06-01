Семь чудесных ночлегов в Тюменской области: хоть в монастырь, хоть на Юпитер

Где тюменцам провести время нескучно, не выезжая за пределы родного региона? Удивительные предложения рядом, среди них есть даже космические. Мы собрали семь заветных мест Тюменской области, где любопытно побывать и получить неизгладимые впечатления.

«Поехали!»

Арт-коттедж «Обсерватория» в Тюмени – абсолютно космическое пространство. Внутреннее убранство гостиницы покоряет неповторимостью. В просторном помещении есть, кажется, всё для праздника – и сцена, и оборудование, и банкетный зал, и каминно-мангальная зона. Внутри есть игровая зона для детей и взрослых, русская баня, подогреваемый бассейн. Но фишка базы отдыха не в этом, это лишь цветочки. Одна из услуг «Обсерватории» – сон!

– Сон в нашем арт-коттедже будет таким, что вам совершенно не захочется уезжать от нас, – заявляют устроители отдыха. – В арт-коттедже у вас будет самый лучший сон за всю жизнь. И это абсолютная правда.

База отдыха предлагает в качестве услуги - сон! Фото: @observatory72 в Instagram

В здании 17 спальных мест: четыре космические капсулы по два места, два дивана и банкетка, одна изолированная комната с большой круглой кроватью на два места. Каждый гость обречен отдаться объятиям Морфея на ортопедическом матрасе, причем хозяева предлагают «перинку» разной жесткости – вот это клиентоориентированность!

– Если болит спина, то вам срочно нужно к нам! – заверяют организаторы. – В каждой спальной капсуле изображены планеты, которые рисовали профессиональные художники. Марс, Венера, Юпитер и Сатурн к вашим услугам!

– Лайфхак: как не нарушить указ мэра. Кажется, уже все в курсе, что запретили мероприятия, на которых находится свыше 50 человек. Мы, конечно, ни на что не намекаем, но в арт-коттедже больше 49 и не поместится. Ждем вас в гости. И помните: для праздника не нужен повод. Берегите себя и не забывайте о дезинфекции рук, – так открыли весенний сезон сотрудники «Обсерватории».

"Попутного ветра". Фото: яхт-клуб "Рубин"

Приземление

Оригинально отпраздновать мероприятие или же насладиться единением с природой в кругу близких можно в яхт-клубе «Рубин». Это уже совершенно другая атмосфера. Здесь можно почувствовать волну, силу ветра, а также посидеть у причала в ожидании речных русалок. В любом случае провести время в таком месте хочется.

Гостям предлагают деревянные домики или мангальные зоны круглый год. Фото: яхт-клуб "Рубин"

Гостям предлагают заселиться в деревянные домики либо арендовать беседку с мангальной зоной. На весну 2020 года яхт-клуб закрыл свои двери для посещения, однако надеемся, что в июне база отдыха возобновит работу и вновь даст клиентам вкусить попутного ветра.

Место часто используется для выездных регистраций. Фото: яхт-клуб "Рубин"

Если вам совсем надоела цивилизация, заселитесь в Saray. Так называется коттедж в стиле не сказать что кантри, скорее нью-кантри (такой есть вообще?). С виду – сарай сараем, а внутри – большой банкетный зал с высокими потолками, профессиональное звуковое оборудование, чтоб устроить потрясную вечеринку, кругом современная бытовая техника, сауна и джакузи, восемь комфортных спален со свежим постельным бельем и прочие атрибуты урбанизации. Собственно, далеко от города уезжать не придется: чудный домик для загородной вечеринки расположен в ДНТ «Приозерное» на озере Липовом. Имеется собственный пляж с выходом к озеру и пирсом.

Если вам совсем надоела цивилизация, заселитесь в Saray. Фото: saray72.ru

В Сибирь по своей воле!

Гостиница «Сибирь» расположена в историческом центре Тобольска, напротив Красной площади. Она сочетает в себе современный дизайн и старинный антураж. На ресепшен встретит лакей, тут же можно изучить карты Сибири Семёна Ремезова, а еще – отведать блюда русской кухни в ресторации «У Никольского взвоза».

Исторический центр Тобольска. Фото: 101hotels.com

В коридорах гостиницы увидите диваны, шкафы, комоды, прялки, фотокарточки и прочую атрибутику Сибири XIX века. На выбор клиента заселиться можно как в фешенебельный номер, так и в комнату с предметами интерьера времен империи. Особенной пикантности добавляют скрипучие двери и стулья, состаренные столы, некоторые несовершенства обустройства.

В коридорах гостиницы "Сибирь". Фото: 101hotels.com

Находясь в Тобольске, невозможно не проникнуться духом путешествия по императорской России. К тому же здесь можно даже провести ночь в кандалах! На территории Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника можно по собственной воле примерить на себя участь ссыльного. Или же барина – тут как душе угодно. Здесь есть гостиница «Опочивальни», расположенная в здании эпохи правления Петра I.

Тобольские «Опочивальни». Фото: tiamz.ru

А в самом музее «Тюремный замок» в архитектурном комплексе XIX века вам предложат разместиться в хостеле «Узник». Побудка по времени прилагается. Также здесь можно примерить кандалы, переночевать на нарах и насладиться прогулкой под небом в клеточку. В общем, полное погружение в историческую реальность.

Хостел "Узник". Фото: tiamz.ru

Еще аскетичнее…

А вы знали, что можно провести выходные или же отпуск вдали от мирских дел, став постояльцем при монастыре? Об этом корреспонденту тюменской «Комсомолки» поведал бывший постоялец Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря. Конечно, это не для развлечения, но келью предоставят, со двора никто не прогонит. Пока человеку потребна духовная поддержка, его укроют от житейских невзгод, какими бы ни были причины. Странника души будут кормить монастырской едой, а если задержится путник, его попросят помочь по хозяйству, чтобы недаром хлеб ел. Молиться – по зову души.