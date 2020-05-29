Одни из пострадавших от коронавируса: как выживает тюменский ресторанный бизнес

Отрасль общественного питания признана одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса наряду со сферой туризма и некоторыми другими. Кафе и рестораны остаются одними из немногих, кому еще не разрешили работать, и терпят колоссальные убытки. По оценкам экспертов, на сегодняшний день потери рынка могут составлять около 20 процентов. А к моменту снятия всех ограничений рынок может сократиться вдвое.

Пока рестораторы в ожидании новых решений Роспотребнадзора и региональных властей приспосабливают бизнес к дистанционному обслуживанию, насколько это возможно, и надеются, что снятие запретов произойдет как можно раньше. Ведь этот бизнес не про еду, говорят представители отрасли, он – про атмосферу, за которой люди приходят в рестораны. И услугой доставки ее не заменить. Есть предпосылки, что отрасль оживет уже в течение первых двух недель июня. Но окончательного решения пока нет. Поэтому и прогнозы очень туманные. О том, как чувствует себя сфера общественного питания Тюмени – в материале «КП»-Тюмень».

Первые потери

По оценкам экспертов, жертвами пандемии уже стали порядка 20 тюменских заведений. Примерно столько же компаний числятся в реестрах выставленных на продажу, включая пекарни, столовые и так далее. Причем есть предложения по достаточно низким ценам – в пределах 600 тысяч рублей, что для готового бизнеса не выглядит дорого. Вот только много ли найдется покупателей в нынешней ситуации, когда у большинства все оставшиеся средства, если они вообще есть, идут на покрытие убытков?

Рестораторы живут в ожидании новых решений Роспотребнадзора и региональных властейФото: pixabay.com

Пока можно говорить о прекращении работы городской кофейни «МаксиМ», о чем предприятие сообщило на своей странице в «Инстаграме» еще месяц назад. Однако, как говорят представители рынка, любая компания, которая закрылась во время пандемии, после ее окончания вполне может возродиться. Также ранее в различных источниках появлялась информация о закрытии бара «Мохито», которую впоследствии опровергла администрация заведения.

Как заявила уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, еще рано подводить итоги влияния последствий коронавируса на ресторанный бизнес. Картина прояснится в тот момент, когда надзорные органы дадут разрешение на полноценную работу.

– Цыплят по осени считают. Сейчас нет конкретных данных о том, кто закрылся окончательно. Хотя, по прогнозам, в зоне риска находятся 80 процентов компаний, испытывающих серьезное снижение выручки, – отметила Лариса Невидайло.

Жестче, чем к другим

По предписаниям Роспотребнадзора, заведения этой сферы будут открываться в четыре этапа по мере снижения эпидемиологической напряженности. Сначала им разрешили открыть кухню и организовать дистанционное обслуживание с соблюдением строгих санитарных предписаний, с доставкой и самовывозом блюд. На втором этапе предполагается открытие небольших залов площадью до 50 кв. м и с рассадкой по 1-2 человека за столиком.

Итоговые потери рынка могут составить 20-50 процентовФото: pixabay.com

При устойчивом снижении числа заразившихся станет возможным открытие более крупных заведений. Но реализация этих ожиданий в ближайшее время остается под вопросом. Между тем разрешение на обслуживание клиентов получили предприятий из других сфер, где также подразумевается большое число посетителей и обслуживающего персонала. Это вызывает недоумение у представителей ресторанного бизнеса.

Как отмечает один из основателей сети Brooklyn Bowl Артем Рахмеев, при условии соблюдения всех предписанных требований для кафе и ресторанов до момента полной отмены ограничений значительная часть предприятий просто не доживает.

– Мне кажется, надзорные органы по части регулирования нашей сферы порют горячку, вводя такие сложные алгоритмы для открытия заведений общепита, – отмечает Артем Рахмеев. – Что такое 50 квадратных метров? Это маленькое заведение типа «шаурма у Ашота», чаще всего несетевое. И если в такое замкнутое пространство придет народ, опасность контакта с больными будет достаточно высокой. Поэтому подобные меры выглядят абсолютно непонятными, – делится представитель ресторанного бизнеса.

Вопросы есть и к рекомендациям. Например, таким, как расстояние между столиками не менее одного метра.

– Но между столиками и так обычно около трех метров. Очевидно, что эти предписания составлял человек, не имеющий представления о предприятии общественного питания. Если такая последовательность сохранится, то такие заведения, как наше, откроются дай бог к осени, – говорит Артем Рахмеев.

Он добавляет, что, несмотря на признание ресторанной сферы наиболее пострадавшей от коронавируса, многие компании не могут воспользоваться ни одной из предложенных государством мер поддержки, поскольку не соответствуют тем или иным параметрам.

– То есть мало того, что нам работать не дают, так еще и поддержать толком не могут, – сетует предприниматель.

Трудности адаптации

Чиновники и эксперты призывают бизнес подстраиваться под обстоятельства. Но кому-то это дается проще, кому-то сложнее. Как отмечает Лариса Невидайло, те компании, у которых уже была налажена система доставки или работы на вынос, такие как бургерные, суши-бары и так далее, сохранили клиентов в этом сегменте. Остальным оперативно осуществить переход на новый формат не так просто.

– Это такая сфера, где нельзя многие процессы перевести в онлайн. Поэтому она и стала одной из наиболее пострадавших, как туризм, фитнес-центры, мебельные магазины и так далее. Общепит – это так называемая человекоемкая отрасль, где задействовано много обслуживающего персонала. Поэтому она считается одной из самых сложных с точки зрения ведения бизнеса, поскольку велика роль человеческого фактора. Люди приходят в ресторан пообщаться, а не только поесть, – замечает уполномоченный по правам предпринимателей.

Александр Соболев, один из руководителей управляющей компании «Ассорти Групп», владеющей большой сетью кафе, баров и ресторанов, развивает эту мысль, отмечая, что этот бизнес строится на различных маркетинговых нюансах, не все из которых имеют отношение к еде.

Люди приходят в кафе и рестораны не просто поесть, а за атмосферой и общением, отмечают экспертыФото: pixabay.com

– Люди платят за атмосферу. Для них это ритуал, общение, встречи. В этой цепочке собственно помещение ресторана играет большую роль. И когда оно закрыто, доставкой это не компенсировать. У каждого заведения своя фишка, которая привлекает гостей. Сейчас рестораны этого лишены, – замечает эксперт.

Он солидарен с оценкой Ларисы Невидайло в объемах потерь рынка. Выручка, по его мнению, упала в пределах 70 – 85% у различных заведений.

– Услуги доставки позволяют компенсировать 10 – 15, максимум 20% от планового оборота. Зависит от формата заведения. Те, кто был ориентирован на это, пострадали меньше. А кто этот компонент не развивал, тем очень сложно в нынешних условиях быстро наладить все процессы, чтобы хоть что-то заработать. У потребителей ведь уже сформированы свои привычки. Он знает, что здесь доставка, здесь тусовки, а сюда можно с ребенком сходить. Так что чудес не бывает. Все несут убытки, все издержки уже исчерпаны. Терпение уже на грани и у руководителей, и у сотрудников. Единственное, чего все ждут, – это скорейшее снятие ограничений и открытие заведений. Если не открыть сейчас, потери начнут расти в геометрической прогрессии, – констатирует Александр Соболев.

По его оценке, на сегодняшний день потери могут составлять около 20% рынка. Но по завершении пандемии они могут дойти до 40 и даже 50%.

– Но это может произойти не сразу. Например, кто-то откроется, но через какое-то время на фоне низкой рентабельности примет решение свернуть бизнес. Никто ведь пока не понимает, как будет происходить возвращение к работе, на каком фоне спроса и так далее. Может быть, у людей не будет денег, чтобы по ресторанам ходить, все-таки спад экономики неизбежен. К тому же многие наверняка еще будут опасаться мест массового пребывания людей из-за угрозы заражения. А может быть, наоборот, они так устанут от этих ограничений, что заполнят все заведения. Сложно сейчас что-то прогнозировать, – замечает один из руководителей крупной тюменской сети.

Кризис = возможности

Но даже в такой тяжелой ситуации предприниматели могут разглядеть и плюсы. Как говорит Александр Соболев, из любого кризиса бизнес выходит более закаленным и приспособленным. Так происходит и в этот раз.

Многое зависит от качества управления и командыФото: pixabay.com

– Например, мы создали несколько новых продуктов, которых бы не было, не возникни такая ситуация. Как говорится, голова начинает по-другому работать, включаются иные механизмы. Находишь места, где компания работает неэффективно, на что раньше бы не обратил внимания. Выявляется, что некоторые должности или сотрудники не так уж и необходимы и ты зря тратил деньги. Мы даже в период пандемии немного видоизменили структуру управляющей компании, чтобы добиться большей эффективности. И люди в этих условиях проверяются: кто лоялен, кто – нет, кто проявляет себя как антикризисный руководитель. Появляется новое окно возможностей. Другое дело, что этим смогут воспользоваться далеко не все участники рынка, – говорит ресторатор.

Чем профессиональнее построен бизнес, тем больше шансов преодолеть текущий кризис, добавляет Александр Соболев. И даже когда значительная часть бизнеса прекратит существование, на его месте со временем появятся новые компании.

– В компаниях с высоким качеством менеджмента и компетентной командой знают, как оптимизировать процессы, как «универсализировать» сотрудников. У них уже, как правило, есть опыт вывода заведений на уровень рентабельности в разных кризисных ситуациях, – подытоживает Александр Соболев.