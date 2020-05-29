«Один пожар лишил всего, что у меня было»: постоялец тюменского центра помощи – об одиночестве

У невысокого, энергичного 56-летнего Алексея Колосова ни жены, ни детей. Ему казалось, что он всё успеет. Рядом всегда была мама, которая делала всё для любимого младшего сына. Однако, когда ее не стало, Алексей понял: никому из своих родственников он не нужен. Жизнь на «до» и «после» разделил пожар, который лишил мужчину жилья и всего, что у него было. Руку помощи отказались протянуть его сестры.

– У меня был свой дом и хозяйство в деревне Оськино. Один пожар лишил всего. Жилье сгорело до основания в 1995-м году. Тогда вся моя жизнь и пошла под откос, и оказать помощь было просто некому. Я остался на улице, не на что было купить себе продукты. Однажды в магазине решился на кражу. В результате попал в тюрьму, – рассказывает Алексей.

В пожаре Алексей потерял и своего брата Сергея, который находился внутри загоревшегося строения. Скорее всего, тот бросил окурок или сигарету, из-за чего произошло возгорание. Вышедшего из тюрьмы сына приютила мать. Она пыталась рассказать Алексею, что нельзя жить, как он, но у мужчины было свое видение ситуации. Ему казалось, что он прав.

– Мама постоянно пыталась поставить меня на правильный путь. Она говорила, что нельзя жить, так как я. Не слушал. Казалось, что я сам могу решить проблемы, которые у меня есть, – грустно признаётся Алексей.

Мать Алексея делала всё для своего сына. Пустила в свой дом, помогала. Но после того как она умерла, мужчина остался совершенно один. Вместо того чтобы оказать помощь, сёстры привезли его в тюменский центр.

– Построить семью у меня не получилось. Мне казалось, что я всё успею, поэтому откладывал дела на потом. В один момент заметил, что рядом со мной никого нет. Мать умерла. Тогда-то я и оказался никому не нужен. В деревне, откуда я родом, живут две мои сестры. Правда, в их доме не нашлось для меня места. Одна из них привезла меня сюда, – рассказывает Алексей.

Даже после такого поступка сестер Алексей не может сказать плохих слов о своих сестрах. Он говорит, что всё понимает и не держит никаких обид.

– Я из многодетной семьи. Нас у родителей было семеро, я самый младший ребенок. С сестрами всегда общались хорошо, проблем не было. Понимаю, что у них нет возможности приютить меня. У них свои семьи, а тут еще я. Девчонки обещали навещать, но за несколько месяцев так ни разу и не приехали. Постоянно жду их, чтобы поговорить и чтобы привезли еду, которую приготовят сами.

Мужчина рассказывает, что всегда может вернуться в Оськино, в дом, который он начал восстанавливать после пожара. Но там ещё хватает работы – например, надо установить окно. Алексею хотелось бы многое изменить, правда, осуществить это невозможно.

– Если бы существовала машина времени, я бы вернулся в прошлое, чтобы полностью его изменить. Поменял бы всё до основания. Однако такому не бывать. У меня есть то, что я заслужил. Так что всё нормально. Жизнь дается человеку один раз, и я свою уже прожил, – подытожил постоялец.