Коронавирус в Тюмени, последние новости на 28 мая 2020 года: гуляющих по городу людей штрафуют
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 мая 2020 года. Гуляющих по городу людей штрафуют.
Полицейские напомнили тюменцам о режиме самоизоляции. Стражи порядка призывают горожан отказаться от прогулок в общественных местах: запрет на посещение мест массового скопления людей не снят.
Тюменским антимонопольщикам пожаловались на недобросовестную рекламу. Дело в том, что местная ветеринарная клиника имени Евгении Мамоновой заявила, что лечит коронавирус у кошек. Всё бы ничего, но животные, по последним данным, не могут быть источником COVID-19.
Дело в том, что на территории России отсутствует зарегистрированная система диагностики, вакцинации и лечения короновируса у домашних животных. Нет и доказательств, что кошки могут болеть или быть переносчиком этой инфекции.
В Тюмени продолжается плановая дезинфекция контейнеров для сбора коммунальных отходов. В результате обработки емкости приобретают эстетичный внешний вид и исчезают неприятные запахи. Регулярный уход за баками обязаны обеспечить все собственники контейнеров без исключения.
Роспотребнадзор составил список рекомендаций для спортивных организаций, которые вернутся к работе после отмены режима повышенной готовности. Тюменские поклонники здорового образа жизни с нетерпением ждут открытия тренажерных залов и фитнес-клубов.
Губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире программы «Право на справедливость», которую транслирует Первый канал, рассказал о выплатах медикам. Он заявил, что работники медицинских учреждений региона все положенные дополнительные выплаты за май получат до конца месяца.
Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 42 и составило 1532 человека.
За последние сутки в России выявлено 8 338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход, полностью выздоровели 11 079 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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