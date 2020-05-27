Тюменских стоматологов порадовала новость о том, что из состава зубных паст уберут сахарозу

С мая 2020 года косметика и парфюмерия должны стать безопаснее, так как для производителей вступает в силу новый техрегламент, учитывающий европейские нормы. Вводится запрет на добавление в зубные пасты сахарозы и других легкоферментируемых углеводов.

– В составе зубных паст могут встречаться различные заменители сахарозы, например, такие как ксилитол, сорбитол и другие. Согласно научным данным, эти вещества способствуют снижению кариеса, но у них наряду с этим эффектом существуют еще и другое воздействия на организм, такие как ухудшение липидного обмена, образование камней в мочевом пузыре и другие, – рассказала Ольга Фролкина, главный врач семейной стоматологии «Доктор Альбус». – Таким образом, борясь с кариесом, мы подвергаем себя другим опасностям. Поэтому меня порадовала новость о том, что теперь производители уберут из состава зубных паст сахарозу.

А если на упаковке есть информация о полезных, чудодейственных свойствах продукции, то она должна иметь подтверждение – результаты проведенных исследований, данные поставщиков ингредиентов, научные данные о веществах. Вводится обязательное требование о маркировке пробников. Наносить ее на сам пробник необязательно, можно будет приложить листовку с информацией либо установить планшет в магазине рядом с таким товаром.

Но многие компании начали пересматривать требования к составу продукции задолго до появления нового регламента. Если старая рецептура не соответствует новому регламенту безопасности, то производителю необходимо провести лабораторные исследования. Если это не связано с составом, то необходимо будет получить только новую декларацию.

– Я знаю много тюменских частных производителей местной косметики, в том числе с использованием тюменской лечебной сапропели и минеральной воды. Надеюсь, что приход к единым стандартам позволит косметике от местных производителей покорить уже не только тюменский рынок, потому что наш малый бизнес очень многообещающий в этой сфере, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Переходный период продлится до 5 мая 2023 года. За это время все компании поменяют свои линейки продукции – обычно это происходит раз в 1 – 3 года.

– Думаю, что никто из нас не откажется от повышения уровня качества и безопасности косметических товаров. Но, безусловно, это потянет за собой дополнительные расходы изготовителей на дополнительные тесты, сертификацию новых компонентов, замену составляющих, а также повышение конечной стоимости товаров для потребителя. К сожалению, это неизбежно, – добавила Инесса Хамидуллина, визажист.