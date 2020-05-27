«Девчоночка моя капризная»: NILETTO показал поклонникам маму, которая живет в Тюмени

Певец NILETTO, прославившийся на всю страну благодаря хиту «Любимка», впервые представил поклонникам свою маму, которая живет в Тюмени. На своей страничке в «Инстаграм» исполнитель поздравил главную женщину в его жизни с днем рождения.

«Сегодня особенно крепко должен обнять... И обниму, когда смогу быть рядом, крепко! Девчоночка моя капризная. Моя драгоценная женщина!» – написал Данил.

Поклонники оценили любвеобильность своего кумира, отметив, что у него мамины глаза. «Крепкого здоровья этой прекрасной женщине! Светлых дней, улыбок, отличных и верных людей рядом! Огромное спасибо твоей мамочке за такого прекрасного сына», – присоединились к поздравлениям подписчики в «Инстаграме» исполнителя.

Скриншот со странички NILETTO в "Инстаграм".

Напомним, что NILETTO принимал участие в проекте «Песни», где получил свою долю популярности. Однако поп-звездой нового поколения его стали называть после хита «Любимка», который взорвал хостинг «Ютуб», набрав почти 130 миллионов просмотров и более 800 тысяч лайков.