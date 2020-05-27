2020-05-27T11:47:26+03:00
Телевизор

«Девчоночка моя капризная»: NILETTO показал поклонникам маму, которая живет в Тюмени

Подписчики Данила Прыткова отметили, что у певца мамины глаза
Вадим Бегун
Поделиться:
NILETTO показал поклонникам маму, которая живет в Тюмени. Фото - "niletto_official".NILETTO показал поклонникам маму, которая живет в Тюмени. Фото - "niletto_official".
Изменить размер текста:

Певец NILETTO, прославившийся на всю страну благодаря хиту «Любимка», впервые представил поклонникам свою маму, которая живет в Тюмени. На своей страничке в «Инстаграм» исполнитель поздравил главную женщину в его жизни с днем рождения.

«Сегодня особенно крепко должен обнять... И обниму, когда смогу быть рядом, крепко! Девчоночка моя капризная. Моя драгоценная женщина!» – написал Данил.

Поклонники оценили любвеобильность своего кумира, отметив, что у него мамины глаза. «Крепкого здоровья этой прекрасной женщине! Светлых дней, улыбок, отличных и верных людей рядом! Огромное спасибо твоей мамочке за такого прекрасного сына», – присоединились к поздравлениям подписчики в «Инстаграме» исполнителя.

Скриншот со странички NILETTO в "Инстаграм".

Скриншот со странички NILETTO в "Инстаграм".

Напомним, что NILETTO принимал участие в проекте «Песни», где получил свою долю популярности. Однако поп-звездой нового поколения его стали называть после хита «Любимка», который взорвал хостинг «Ютуб», набрав почти 130 миллионов просмотров и более 800 тысяч лайков.

Клип "Любимка".Видео: официальный канал Niletto на YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Это новый «Мост»: Тело консула Эстонии в Санкт-Петербурге нашли в компании пластмассовых детей
Таинственное преступление в сериале расследуют герои Михаила Пореченкова и Ингеборги Дапкунайте — брутальный следователь Максим Казанцев и его эстонская коллега Инга Веермаа
Новости 24
Хозяин ответит: в Тюменской области собака покусала 11-летнего мальчика
В Тюмени проведут благотворительный интеллектуальный онлайн-марафон
В Заводоуковске мужчина четвертый раз попался пьяным за рулем
Александр Моор рассказал о выплатах медикам на федеральном канале
У Государственной думы РФ появятся новые полномочия
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 мая 2020 года составляет более полутора тысяч человек
Расставить тренажеры! В Тюмени фитнес-центры готовятся к открытию
В основном законе России закрепят усиление роли Совета Федерации
Тюменский завод погасил миллионные долги по зарплате
Тюменцев, разгуливающих в общественных местах, штрафуют
«Коронавирус не помеха чистоте»: в Тюмени дезинфицируют мусорные баки
В Тюмени ветклиника лечила коронавирус у кошек
На улицу Мельникайте в Тюмени потратят почти миллиард рублей
Стало жалко. Тюменец не смог съесть беременную овцу, которую украл у работодателя
Переводы по номеру телефона стали бесплатными
В Тюмени осудили таксиста, развозившего клиентов пьяным
На улице Республики в Тюмени отключат светофоры