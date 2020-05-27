«Для человека нет злее врага, чем он сам»: тюменский бездомный – об алкоголизме, семье и ампутации ног

68-летний Виктор Алексеевич в прошлом работал художником: вывески, сделанные им, были на каждом шагу. У него была семья: красавица-жена, и сын, но со временем он потерял все. Причина заключалась в алкоголе и тюрьме. Житель тюменского центра «Милосердие» признается, что во всем виноват, прежде всего, сам человек. По его словам, нормальный умный человек никогда не останется бездомным, несмотря на проблемы, которые у него могут быть. Но сам остался…

Мужчина вспоминает, что уехал из родного Воронежа работать на Север. Там он выпивал, а позже попал в тюрьму. Когда вышел, то у него уже не было ни семьи, ни работы. Зарабатывал себе на жизнь подработками и продолжал пить. Один раз так напился, что потерял документы.

- Однажды в Сургуте приняли решение вывезти из города всех, у кого не было документов и регистрации. Нас загрузили в один поезд. Вытолкнули из него уже в Тюмени. Сказали, идите куда хотите», - говорит Виктор Алексеевич.

В то время в Тюмени была зима. Идти мужчине было некуда и, чтобы пережить холод, он ночевал на вокзалах и в подъездах. Там его иногда жалели, подкидывали работу и даже кормили. Виктор Алексеевич рассказывает, что так продолжалось долгое время, пока он не попал в центр помощи

- То приходил, то уходил, пока еще у меня были две ноги. А вот в 2018 приехал уже окончательно. Меня привезли сюда после больницы, - вспоминает мужчина. - В 2018 году бездомная жизнь дала о себе знать. Я подморозил ногу, и началась гангрена. Врачи пожали плечами и сказали, что единственный выход – это ампутация. Мне пришлось смириться. Можно сказать, что тогда я отметил свой второй день рождения.

Сейчас в его жизни нет ни семьи, ни работы, ни документов. Он работает в центре: разрисовывает стены, оформляет плакаты, но это не то, о чем он мечтал.

- Для меня алкоголь был отдушиной. Я выпивал и забывал обо всех проблемах. Жене это не нравилось, вот она и приняла решение о разводе со мной. Я не общаюсь ни с ней, ни с сыном. Последнему сейчас уже 44 года. Совсем еще маленький мальчик, - улыбается Виктор Алексеевич.

Возобновлять отношение с семьей мужчина не планирует. По его словам, это того не стоит. Он говорит, что они давно стали чужими людьми, которые не нужны друг другу.

- Я от них отвык, и они от меня. Мы чужие друг для друга люди. Наше общение – это испорченные нервы. Кому это сейчас нужно?» - пожимает плечами мужчина.

Уже четыре года Виктор Алексеевич пытается восстановить документы, которые утратил еще в 90-е годы. Он рассказывает, что у него был советский паспорт, а российский он так и не успел получить.

- Сложности заключаются в том, что я какое-то время жил с семьей в Казахстане. Сейчас это считается заграницей. Вся эта эпопея с восстановление продолжается уже четвертый год. Не знаю, смогу ли я получить свои документы снова», рассказывает мужчина.

Рассуждая о постояльцах центра, мужчина говорит, что они не нуждаются в жалости с чьей-либо стороны. По его словам, здесь находятся люди, у которых ни Родины, ни флага, ни документов, ни крыши над головой.

- Ничего в жизни не происходит просто так. Если они сюда попали, значит, виноваты в этом сами. Никто не может так просто потерять квартиру. Вполне вероятно, что ее отобрали за долги или человек просто проигрался», - говорит он.

Виктор Алексеевич честно признается, что и он уже утрачен для своей Родины и общества. Он старается не вспоминать о прошлом.

- А жизнь ведь интересная штука: чего только не было в моей судьбе. Я видел и хороших людей, и порядочных сволочей. Для этого надо было прожить 67 лет. Для человека нет злее врага, чем он сам, - цитирует Козьму Пруткова мужчина.

Трогательные портреты Насти Чигридовой: как тюменка начала рисовать бездомных стариков

Девушка приносит им радость, а они учат её состраданию

Помочь нуждающимся и подарить частичку тепла ближнему: с таким жизненным девизом живёт тюменская художница Анастасия Чигридова. Дважды в неделю молодая девушка вместе со своей подругой навещает одиноких стариков из медсанчасти «Богадельня» - одном из немногих лицензированных медицинских учреждений для асоциальных людей в России. Она кормит стариков с ложек, общается с ними и… переносит их судьбу на листок бумаги (подробнее)

«Раньше меня всё устраивало»: история тюменца, который больше 30 лет живет без документов

Бездомный Иван Герус более 30 лет живет без документов, и временным домом для него стал тюменский центр помощи «Милосердие». Мужчина рассказывает, что родился в Житомирской области, в городе Новоград-Волынский (Украина). Однако почти всю свою жизнь он провел в Тюменской области: работал в Тобольске и Тюмени. Документов лишился 34 года назад, в 1986 году в Тюмени (подробнее)