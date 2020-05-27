Тюменцы рассказали, какая книга помогает принять важные решения

День библиотек начали отмечать в 1995 году, праздник был приурочен к 200-летнему юбилею основания Императорской публичной библиотеки. Общероссийской день библиотек – профессиональный праздник работников библиотек. К празднику имеют отношение все, кто связан с данными учреждениями: их сотрудники, вспомогательный персонал.

Второй, но не по важности, праздник – День смелых решений. Этот день придуман для того, чтобы у неуверенных людей появился повод отважиться на дерзкий отчаянный шаг. У каждого человека в жизни есть поступки, на которые он не решается. Этот день – прекрасный повод совершить тот шаг, на который не хватало внутренних сил раньше.

Часто так бывает, что книги влияют не только на наше сознание и видение, но и помогают принять какое-либо решение. Поэтому мы спросили у респондентов: какая книга вам помогает принимать смелые и трудные решения? И почему?

Наталья Бережнова, книжный блоггер:

– Смелые и трудные решения мне помогает принимать книга Чернышевского «Что делать?». Помните, как нелегко было Вере Павловне изменить свою жизнь? Уже тогда, в 19 веке, она же была истинной феминисткой. И если в то время люди (а именно женщины) решались на поступки, которые полностью противоречили принятому укладу, строили свою судьбу сами, выбирали свободу мысли, то что нам мешает делать это сейчас? Только собственные внутренние барьеры, наши страхи, которым скармливаем свои нервные клетки. В 21 веке мы намного свободнее, чем когда-либо. Но все так же боимся сложностей. Пожалуй, для меня «Что делать?» – это самая мотивирующая книга. Мотивирующая на принятие и реализацию сложных решений, на открытость к новому и на преодоление жизненных трудностей.

Ирина Баржак, директор Института публичных выступлений и конфликтологии, автор нескольких книг:

– Важная тема. Моя новая книга «Сам дурак. Как убеждать непробиваемых» почти полностью об этом. А мне очень запомнился эффект после Кехо «Подсознание может все». Я вышла из депрессии, и это было просто огонь!

Алексей Кондрахин, руководитель лаборатории бизнес и социальных инноваций «Стрела»:

– В мире существует много хороших книг, призывающих к смелости и принятию трудных решений. Но лично для меня лучшим мотиватором является «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина. Эта квинтэссенция всей литературы, выпущенной за всю историю до этого произведения. История маленького человека, способного спасти мир благодаря воле, упорству и дружбе. Каждая глава произведения – это жертва главного героя в виде частички своего комфорта во имя высоких идеалов, а затем и прямые жертвы – физические, духовные, разные в тяжелые времена. Эта книга показывает, что в каждом из нас живет такой герой, способный изменить мир. Вы о нем можете не подозревать, но ваш хоббит пока спит в норе, и это важно.

Светлана Раца, владелица бизнес-отеля «Евразия»:

– Какая книга помогает вам принимать смелые и трудные решения? Книга, которая живет в моей голове, цитаты из которой я часто вспоминаю – эта книга знакома очень многим и даже может показаться банальной – роман Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». Прочитана дважды – в 25 лет и в 45. Воспринималась по-разному – сначала ты с упоением следишь за развитием романа Скарлетт и Ретта, а через 20 лет ты пропускаешь через себя всю трагедию Гражданской войны и судьбу женщин в ней. Многие вспомнят самую цитируемую фразу Скарлетт: «Не буду думать об этом сейчас. Подумаю об этом завтра». Я тоже очень часто её проговариваю вечерами, особенно в последнее время. Но я больше люблю другую фразу, прозвучавшую из уст Ретта Батлера при расставании: «Я никогда не принадлежал к числу тех, кто терпеливо собирает обломки, склеивает их, а потом говорит себе, что починенная вещь ничуть не хуже новой. Что разбито, то разбито. И уж лучше я буду вспоминать о том, как это выглядело, когда было целым, чем склею, а потом до конца жизни буду лицезреть трещины». Для меня в этой фразе нет грусти. Наоборот, это и есть действенный помощник при принятии важных решений.

Олег Войкин, руководитель проекта «Интеллектуальное движение Тюменской области»:

– В мире часто происходят столкновения ценностей: начиная от бытовых споров и заканчивая глобальными конфликтами. Иногда, даже будучи сторонним зрителем, бывает сложно выбрать чью-то сторону. Основная причина в идеях, на которых вырос человек, и к каким идеалам он стремится. Борьбу двух противоположных идей можно прочесть в книге Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Какую сторону стоит занять – решать вам. Но понимать, что у людей в современном мире могут быть другие взгляды, безусловно, нужно.

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья»:

– Иногда, действительно, хочется иметь настольную книгу, чтобы в случае, когда надо принять какое-то решение, загадать страницу и строку и просто подглядеть ответ. Но мой математический склад ума против такого сценария. Поэтому, когда решение не дается легко, в моем случае есть два способа определиться. Первый – немного подождать. И, как правило, в это время появляются новые вводные данные, которые помогают найти решение. Второй –определение средневзвешенной оценки каждого из вариантов решения путем выбора критериев, установления их веса и небольшого расчета сугубо по правилам математики. А книги в моем случае расширяют знания и опыт, что позволяет сокращать количество сложных решений и быстрее реагировать в критических ситуациях.

Оксана Суханова, стоматолог-терапевт семейной стоматологии «Доктор Альбус»:

– У меня есть две книги, с которыми я не расстаюсь. Первая – Генри Марш «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии». Книга с невероятной историей жизни, вдохновляет. Если чувствую выгорание или усталость, то меня всегда спасает книга Ника Вучичи «Жизнь без границ». Заставляет задуматься, и все проблемы уходят на второй план.