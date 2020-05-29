2020-05-29T11:17:43+03:00
Экономика

Зачем 29 мая посещать тюменский онлайн-форум «Антихрупкость»?

Мероприятие начнется в 12.00
Вадим Бегун
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Зачем 29 мая посещать тюменский онлайн-форум «Антихрупкость»? Фото - pixabay.com.Зачем 29 мая посещать тюменский онлайн-форум «Антихрупкость»? Фото - pixabay.com.
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29 мая в 12.00 начнет свою работу онлайн-форум «АНТИХРУПКОСТЬ: КАК ПЕРЕСТРОИТЬСЯ ПОД НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ В XXI ВЕКЕ?», организованный правительством Тюменской области в рамках Дня предпринимателя. Несмотря на то что бизнес переживает непростое время, эксперты предупреждают: выбраться из трудностей можно лишь в случае быстрого реагирования на изменения, иначе станет только хуже. Посещение мероприятия позволит разобраться, что необходимо сделать в первую очередь. К сожалению, «как раньше» уже не будет никогда: бизнес по всему миру, и в Тюменской области в частности, вступает в новую эру.

За последние 100 лет в мире наблюдалось около 10 крупнейших экономических кризисов и более 100 локальных. Каждый раз причина для их возникновения была уникальной, к которой не всем удавалось подготовиться заранее. Давайте вспомним только последние, напрямую коснувшиеся России: нефтяной кризис и санкции 2014 года, мировой кризис 2008 – 2009 годов, «чёрный понедельник» 1998 года, либерализация цен 1992 года (когда обесценился рубль). В 2020 году всю мировую экономику затронул коронавирус.

Каждое из этих событий тяжело переживается бизнесменами и предпринимателями, но ни одно десятилетие в мировой экономике не обходится без трудностей, к которым необходимо адаптироваться и перестраивать свой бизнес. И многие с этим справляются, иначе в мире не было бы компаний со столетней историей.

Уже сегодня нам очевидно, что «коронакризис» задает параметры абсолютно новой реальности на ближайшие 10 лет для предпринимателей. Какие тренды проявят себя уже в этом и следующем году? Как перестраиваться под новую реальность именно в Тюменской области? Что предпочтительнее: обновлять старый бизнес или срочно создавать абсолютно новый? Искать ответы на эти и многие другие вопросы мы и будем на форуме, состоящем из четырех площадок.

Форум пройдет при непосредственном участии Школы управления СКОЛКОВО, и модерировать его из московской студии будет президент СКОЛКОВО Андрей Шаронов во время специального телемоста между Тюменью и Москвой под названием «Развитие предпринимательства в России в современных условиях: региональный аспект».

С тюменской стороны в телемосте примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Вместе они свяжутся с несколькими предпринимателями по всей России, которым удалось эффективно перестроить свой бизнес под новые реалии: Валентин Батура, компания Deeplay, Яна Пряникова, «Диво Алтая», Евгений Реймер, холдинг Milimon из Самары, Алексей Камынин, Челябинский завод электрооборудования, и другие. Также на площадке выступит Ильдар Хусаинов, глава крупнейшей в России риелторской компании «Этажи», с темой «Опыт онлайн-продажи недвижимости». Площадка начнет свою работу в 14.00 по тюменскому времени.

После каждой секции будут разыграны призы, предоставленные самими предпринимателями-участниками. Главным призом станет книга Нассима Талеба «Антихрупкость» с автографом Александра Моора.

Также онлайн-форум будет представлен следующими секциями: «Как привлечь ресурсы на развитие бизнеса?», «Переход бизнеса из офлайн в онлайн» и «Сельское предпринимательство». Рассмотрим их подробнее.

Фото - организаторы.

Фото - организаторы.

Площадка «Как привлечь ресурсы на развитие бизнеса?» начнет работу в 12.00 по тюменскому времени. С докладами выступят такие федеральные спикеры, как Надия Черкасова, заместитель председателя правления банка «ФК «Открытие», Максим Щеголев, основатель Управляющей компании № 1 в сфере доходных автомобилей, Мария Докшина, генеральный директор крупнейшей краудфандинговой платформы Boomstarter.ru, Артем Андросов, председатель комитета по молодежному предпринимательству «Опоры России», Александра Самойлович, предприниматель, консультант по бизнес-процессам и управлению финансами. Ключевой оператор площадки – тюменское отделение «Опоры России», модератор – Эдуард Омаров, вице-президент «Опоры России».

Предприниматель должен принимать верные решения в любых, даже самых сложных обстоятельствах. И грамотные бизнесмены не только не теряют, но и растут в кризисное время. «Мы научились работать командой онлайн, закрывать задачи из дома. Перестраиваться пришлось на ходу. Ожидали, что в апреле заказы упадут кратно, в первую неделю так и случилось. Но зато потом столкнулись с повышенным количеством заявок. Отсюда и возросшие требования к срочности. Последние пару месяцев не прошли даром: мы поняли, как работать эффективнее», – рассказывает Дмитрий Носов, основатель веб-студии Grass.

Площадка «Переход бизнеса из офлайн в онлайн» начнет работу в 15.30 по тюменскому времени. На площадке будут работать заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и бизнес-омбудсмен Тюменской области Лариса Невидайло. Со специальным мастер-классом о том, как в текущее время работать в онлайне, выступит один из самых известных в России консультантов Максим Батырев, который не единожды был в Тюмени с лекциями и успел полюбиться нашей деловой аудитории. Одно из ключевых выступлений на площадке – доклад «Как достичь антихрупкости в наши дни?» Станислава Кузавова, лучшего консультанта России по этой теме.

Также спикером площадки выступит тюменский предприниматель Фёдор Селиванов, глава IT-компании Creative, который перевел на удаленную работу весь свой коллектив и обнаружил, что производительность работы выросла в 1,5 раза. Ключевой оператор площадки – тюменское отделение «Деловой России».

Заключительной площадкой форума станет «Сельское предпринимательство», на которой в 17.00 по Тюмени модератором будут Ольга Езикеева, советник губернатора Тюменской области, руководитель проекта «Год сельского предпринимательства». Гость площадки – Владимир Чейметов, заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Тюменской области. Они подробно раскроют тему интеграции и масштабирования, которые стремительно набирают обороты и способны давать высокий уровень доходности многим предпринимателям, ведущим свою деятельность вне города.

Спикерами площадки выступят федеральные предприниматели: Гузель Санжапова, основатель проекта медового бренда Cocco Bello Honey, победительница премии «РБК-2019», и Тарас Кожанов, молодой предприниматель, с 15 лет занимающийся бизнесом, директор крупнейшей козьей фермы в России «Лукоз Саба». А также известные тюменские бизнесмены: Серго Торгоми, глава ARSIB AGRO, Ирина Ачинович, ООО «Мебель Group», Сергей Пульников, Западно-Сибирский союз «Биопродукт», Татьяна Овсянкина, «Прованс», Эльмар Ибуков, «Ягоды плюс», Риат Файзуллин, «Медовый край». Ключевой оператор площадки – фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов подчеркивает: «Создавать условия для полноценного развития предпринимательства на селе – это абсолютно верно. Лучшие практики – научить не только производить продукцию, но и грамотно ее продавать, продвигать, производить продукты, аналогов которых нет на рынке».

Важно понимать: изменения наступили не на короткое время, а навсегда. Тренды уже наметились, и теперь абсолютно все предприниматели должны перестроить свой бизнес в той или иной степени. Всем тем, кто считает, что их это не касается, предстоит пережить, возможно, труднейшие времена. Ну а те, кто уже сегодня выбрал новые ниши для профессиональной деятельности или перестроил работу под запросы времени, продолжат свою деятельность и, скорее всего, займут освободившиеся ниши своих конкурентов.

– Мои друзья уже зарегистрировались на форум. Даже те, кто не смогут посмотреть его целиком, по окончании мероприятия получат структурированный пакет информации (презентации, инструкции, рекомендации) для работы в своей сфере. Поэтому переходите по ссылке регистрации http://тюменьфорум.рф/ и оставляйте электронную почту для связи! – говорит депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Подробности – по телефону 8-932-482-75-67.

Организаторы мероприятия – правительство Тюменской области, фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», центр «Мой бизнес», «Опора России», «Деловая Россия».

Внимание: каждый (!) зарегистрированный предприниматель получит по окончании форума структурированный пакет информации (презентации, инструкции, рекомендации) для адаптации своего бизнеса в Тюменской области под новую реальность. Кроме того, среди участников будут разыграны многочисленные призы.

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