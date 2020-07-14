Тюмень к Дню города украсят цветами и растяжками

Тюменцам представили концепцию праздничного оформления ко дню рождения областного центра. Так как 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы, то и Тюмень украсят соответствующим образом.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

– В честь юбилея Победы в Тюмени на протяжении всего года проходят различные мероприятия, и День города не станет исключением. Если вы заметили, в канун очередного дня рождения уже началось оформление общественных пространств в соответствии с общей праздничной концепцией. Многие элементы ее знакомы и используются уже на протяжении нескольких лет, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Так, улицы областной столицы запестрят флагами, цветами, баннерами и растяжками. Различные элементы украшения к 9 Мая, которые сопровождали празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, власти убирать не намерены.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Также стало известно, что официальный логотип Дня города схож с вариантами прошлых лет. Изменился только год – «Тюмень 434». На картинках используются различные архитектурные достопримечательности города, в которые вложена дополнительная смысловая нагрузка.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

На конструкциях обозначены основные направления развития нашего города: «Тюмень историческая», «Тюмень научная», «Тюмень творческая», «Тюмень уютная». Стоит отметить, что областной центр сохранит торжественный облик сохранит до 5 августа.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.