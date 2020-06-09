2020-06-09T12:25:04+03:00
Общество

В Тюмени раздают ленты в цветах российского триколора

Акция приурочена ко Дню России
Ирина Ромашкина
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Символы праздника Дня России распространят по всем городам и деревням Тюменской областиСимволы праздника Дня России распространят по всем городам и деревням Тюменской областиФото: Ирина Ромашкина
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36 000 лент в цветах триколора разъехались по всем 26 муниципалитетам Тюменской области. Скромный символ российского флага волонтеры развезут пожилым людям, доставку организуют с продуктовыми пакетами.

Волонтеры соблюдай меры безопасности: разносят продуктовые наборы в перчатках и масках, максимально минимизируют контакты с пожилыми людьми Фото: Ирина Ромашкина

Волонтеры соблюдай меры безопасности: разносят продуктовые наборы в перчатках и масках, максимально минимизируют контакты с пожилыми людьмиФото: Ирина Ромашкина

Одинокая пенсионерка Зинаида Белягина добросовестно соблюдает самоизоляцию. Чтобы не попасться на крючок коронавирусной инфекции, 68-летняя тюменка послушно сидит дома, выходит на улицу только в случае крайней необходимости в магазин или в аптеку. Радуется, что волонтеры навещают – дорого внимание!

– В прошлом году пришла в магазин возле дома, а мне подарили эту ленточку и небольшой сок. Я была так рада, счастлива! Даже это внимание – уже очень хорошо. Нам, пожилым людям, ласковое слово, даже спасибо – и то хорошо, – рассказала Зинаида Михайловна. – Нам так не хватает доброты и заботы… Спасибо большое, что волонтеры помогают. Я очень рада, довольна, что нас не забывают, одиноких пожилых людей.

Зинаида Михайловна считает, что такое внимание очень важно для пожилых людей Фото: Ирина Ромашкина

Зинаида Михайловна считает, что такое внимание очень важно для пожилых людейФото: Ирина Ромашкина

Руководитель координационного Центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Алёна Дюрягина рассказала, что накануне Дня России, 9 июня, в штабе Центра получили такие триколорные ленты все муниципалитеты региона.

– Сегодня стартовала акция, посвященная Дню России. Мы будем раздавать ленточки, чтобы напомнить людям, что это наша страна, наш символ, что нашу страну надо любить! Каждый город получит по 3 000 лент, каждый муниципальный район по 1 000 лент, – пояснила она.

Все волонтерские организации могут принять участие в акции Фото: Ирина Ромашкина

Все волонтерские организации могут принять участие в акцииФото: Ирина Ромашкина

Раздавать ленты будут волонтеры всех добровольческих организаций: серебряные волонтеры, волонтеры Победы, волонтеры Конституции. Сегодня с продуктовыми наборами волонтеры всероссийского движения #МыВместе отправились по нескольким адресам в Тюмени. Готовится принять эту эстафету Тюменский район. Директор молодежного центра «Поколение», руководитель центра развития добровольчества в Тюменском районе Анастасия Левинова рассказала, что сама, будучи примером для своих добровольцев, развозит своим подопечным триколорные ленты.

– Личный пример всегда нужен, мы стараемся быть примером для тех, ради кого мы работаем, – сказала Анастасия. – Это одна из тех акций, которая сплачивает наш народ, заставляет задуматься, где мы живем, ради чего, в какой стране и какими достижениями мы можем гордиться! В то же время задуматься о том, что мы можем полезного и хорошего сделать, для нашей страны, чтобы она стала еще лучше!

Волонтеры передают триколорные ленты пожилым и маломобильным людям.Ирина Ромашкина

ИСТОЧНИК KP.RU

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