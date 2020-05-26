Коронавирус в Тюмени, последние новости на 27 мая 2020 года: выявлен новый очаг заражения COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 мая 2020 года. Выявлен новый очаг заражения COVID-19.

В Тюмени – новый очаг коронавирусной инфекции. Его обнаружили в общежитии Тюменского медицинского университета. Вирус распространился от студента пятого курса, который работал медбратом в кардиоцентре.

Заболевание у мужчины выявили в ходе еженедельного обследования работников медучреждения. Все контактные сотрудники обследованы. В кардиоцентре положительных тестов нет.

Ишимские врачи прооперировали 44-летнего жителя Аромашевского района, который находился в инфекционном моногоспитале. Пациент поступил в больницу 20 мая с высокой температурой, признаками ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию. После обследования у него выявили воспаление желчного пузыря.

Хирургам пришлось надевать средства индивидуальной защиты – респираторы, маски, три пары перчаток. Это доставляло неудобства в ходе работы. Несмотря на дискомфорт, двухчасовая операция прошла успешно.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 42 и составило 1490 человек.

За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 41,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровело 12 331 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.