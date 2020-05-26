Александр Моор рассказал о состоянии выпавших из окон малышек

Губернатор Тюменской области сообщил горожанам о состоянии девочек трех и четырех лет, которые выпали из окон в минувшие выходные. Он призвал родителей не рисковать здоровьем своего ребенка.

«В обеих семьях родители, заботливые и любящие своих дочек, буквально на мгновение отвлеклись, потеряли ребенка из вида – и произошла трагедия. Сейчас они в реанимации. Силами врачей областной клинической больницы № 2 в их состоянии появилась положительная динамика, в скором времени малышей переведут в профильные отделения стационара для дальнейшего лечения», – написал глава региона на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники».

Александр Моор призвал тюменцев не терять бдительность и не оставлять детей без присмотра на балконах и подоконниках. Он отметил, что самое дорогое, что есть у каждого родителя, – это здоровье его ребенка.

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