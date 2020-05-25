«Раньше меня всё устраивало»: история тюменца, который больше 30 лет живет без документов

Бездомный Иван Герус более 30 лет живет без документов, и временным домом для него стал тюменский центр помощи «Милосердие». Мужчина рассказывает, что родился в Житомирской области, в городе Новоград-Волынский (Украина). Однако почти всю свою жизнь он провел в Тюменской области: работал в Тобольске и Тюмени. Документов лишился 34 года назад, в 1986 году в Тюмени.

– Местные заставляли меня заниматься криминалом, времена такие были тогда. Для меня это было неприемлемо, поэтому я отказался. В ответ они разорвали мои документы и избили меня, – рассказывает Иван Андреевич. – Меня выкинули как собаку в реку в Кулаково. Они думали, что я подохну. Однако, как видите, до сих пор живой.

Восстановиться и прийти в себя Ивану Андреевичу помог один из местных жителей. После своего выздоровления Иван Андреевич отправился работать в Тобольск. Там он проработал печником более 25 лет. Зимой трудился на пилораме, получал заработок. Потеря документов в то время не представляла для него серьезную проблему: с его-то заработком он мог давно купить документы.

– У меня были деньги для того, чтобы купить документы, но меня всё устраивало, – рассказывает пожилой мужчина.

И всё бы хорошо, если бы не тюрьма, в которую попал постоялец центра по приезде в Заводоуковск.

– В 2009 году приехал туда работать, но попал в тюрьму. Меня осудили на четыре месяца условно, – говорит Иван Андреевич. – Осудили меня за то, что даром отработал один год, но сейчас это не имеет значения.

Сейчас работники центра помощи помогают мужчине оформить документы. Только спустя пять лет он смог получить вид на жительство. Родственников у мужчины нет. У матери он был один, отец погиб во время Великой Отечественной войны, а свою семью Иван Андреевич так и не создал.

– Я никогда не был женат. Нет и детей. Да и не могло быть. Я облучённый: в молодости работал механиком по ремонту подводных атомных лодок, – комментирует постоялец центра. – В 1961 году принимал участие в военных действиях на Кубе, но сейчас мне приходится ждать, когда получу документы и начну получать пенсию.

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