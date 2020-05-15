Коронавирус в Тюмени, последние новости на 16 мая 2020-го: тюменки скоро атакуют салоны красоты

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 мая 2020 года. Тюменки скоро атакуют салоны красоты.

В скором времени в Тюмени могут заработать салоны красоты. Однако им предстоит выполнять определенные требования.

В Тюменской области отметили выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах. Выпускники средних школ смогут сдать Единый государственный экзамен для поступления в вузы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 15 мая, внес изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности». Тюменцев ждут очередные послабления.

Администрация Тюмени подготовила пакет муниципальных мер поддержки предпринимателей. Серьезный пакет мер поддержки подготовлен для организаций градостроительной сферы.

Более 1400 тюменских призывников отправляются в армию. Перед этим все они сдадут тесты на новую инфекцию.

Многих жителей Тюменской области волнует вопрос исправности устройств ИВЛ в больницах региона. В интернете активно обсуждали недавние пожары в столичных больницах, случившиеся из-за замыкания. Представители оперштаба региона выяснили, есть ли в медучреждениях Тюменской области подозрительное оборудование.

Жители Тюменской области, которые потеряли работу из-за пандемии коронавирусной инфекции, получают максимальное пособие по безработице. Размер выплаты составляет 13 949 рублей на юге региона и 18 195 – в Уватском районе.

Представители оперативного штаба по профилактике коронавируса COVID-19 в Тюменской области сообщили об ещё одной смерти от коронавируса.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 39 и составило 1057 человек.

За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 113 летальных исходов, полностью выздоровели 4696 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.