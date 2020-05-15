Жительница Тюмени скончалась от коронавируса
Представители оперативного штаба по профилактике коронавируса COVID-19 в Тюменской области сообщили об ещё одной смерти от коронавируса:
– К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончалась жительница Тюмени, 59 лет, имелись сопутствующие хронические заболевания, – пояснили в оперштабе.
Также стало известно, что всего за минувшие сутки зафиксировано 39 новых случаев заболевания, 22 человека выздоровели, 672 получают лечение.
– Пять пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, 4 463 человека остаются под меднаблюдением, а 2 479 человек находятся на перевахтовке, – рассказали врачи.
Напомним, что за весь период в регионе скончались семь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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