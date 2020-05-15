Жительница Тюмени скончалась от коронавируса

Представители оперативного штаба по профилактике коронавируса COVID-19 в Тюменской области сообщили об ещё одной смерти от коронавируса:

– К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончалась жительница Тюмени, 59 лет, имелись сопутствующие хронические заболевания, – пояснили в оперштабе.

Также стало известно, что всего за минувшие сутки зафиксировано 39 новых случаев заболевания, 22 человека выздоровели, 672 получают лечение.

– Пять пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, 4 463 человека остаются под меднаблюдением, а 2 479 человек находятся на перевахтовке, – рассказали врачи.

Напомним, что за весь период в регионе скончались семь человек.