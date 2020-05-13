2020-05-13T08:49:31+03:00
75 лет Великой Победы

«Мерзко и гадко». Тюменские эксперты отреагировали на хакерские атаки проекта «Бессмертный полк»

Вместо портретов героев войны злоумышленники направляли на сайт фото солдат Вермахта
Есен Абилькенов
Поделиться:
Вместо портретов героев войны злоумышленники направляли на сайт фото солдат ВермахтаВместо портретов героев войны злоумышленники направляли на сайт фото солдат ВермахтаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Тюменские общественники осудили действия злоумышленников, которые отправляли анкеты со снимками офицеров вермахта на сайт проекта «Бессмертный полк онлайн». Как сообщили в исполкоме общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», утром 9 мая хакеры атаковали сайт проекта, в результате чего в его работе возникли проблемы. По данным специалистов, запросы поступали не только из России, но и из разных стран Европы, Азии и Северной Америки.

Как отметил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, люди, которые совершили такой поступок, показали свою внутреннюю сущность.

– Это мерзко и гадко – выбрать такой момент, когда абсолютное большинство, за исключением таких подонков, сердечно и душевно отмечали этот день, чествовали тех, кто победил фашизм, совершая отмщение за их зверства... Марать память тех, кто отстоял свободу нашей страны, как бы громко это ни звучало, – это грязная провокация с одной стороны. С другой это демонстрирует внутреннюю сущность таких людей, показывает, насколько они оторваны от правды, чужды нашей памяти, традициям, патриотизму. И кто бы это ни был, их действия заслуживают всяческого осуждения. Тут сложно подобрать слова, чтобы отреагировать на такое, – высказался глава Общественной палаты Тюменской области.

Тюменский историк, автор книг по истории участников Второй мировой войны Александр Петрушин отметил, что такие действия прежде всего выдают невежество и бесчувствие людей, совершающих такие действия.

– Это, безусловно, кощунство, а что касается мотивов, то это желание привлечь к себе внимание таким образом. Как и случаи осквернения мемориалов вечного огня, разрушения памятных знаков, захоронений и так далее. И все это прежде всего от невежества, незнания, непонимания, бесчувствия. Как историк отмечу, что знания об истории в целом и об истории Великой Отечественной войны сегодня очень слабые, глубокого понимания сути этих событий в массовом сознании нет. Это проявляется и в подобных проектах, где люди скорее хотят себя показать, нежели почтить память героев. Мы должны помнить, что война – это огромная трагедия, большой подвиг, к которому нужно относиться уважительно и с большим знанием, – подчеркнул эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Юрий Поляков: У нас торжествует бюджетный патриотизм. Там, где деньги, патриотов - не протолкнуться!
Знаменитый писатель побеседовал с журналистами "КП" Любовью Моисеевой и Александром Гамовым о русском мире и отсутствии высокой военной поэзии на телеэкранах в дни празднования 75-летия Победы
Новости 24
На Московском тракте в Тюмени построят детский сад
Тюменские пенсионеры научились монтировать ролики и выкладывать их в соцсетях
С легким паром! В Тюмени банкротящаяся компания продает баню
Пока все спят: тюменец ночью обокрал товарища
Более шестидесяти тюменцев оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности
В Тобольске пенсионерка украла телефон у стоявшей в очереди за продуктами женщины
На улице Чаркова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 13 мая в Тюмени: днем и вечером – дождь
«Помощь своевременна»: Ольга Швецова – о мерах поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса
Дмитрий Петрулев: «В обращении Владимира Путина было много слов поддержки всем»
В Тюменской области молодой человек из ружья застрелил своего товарища
Тюменский депутат прокомментировала решение Владимира Путина о дополнительных выплатах семьям с детьми
В Тюменской области отремонтируют более тридцати километров дорог в 2020 году
Тюменский предприниматель прокомментировал предложенные президентом меры послабления для бизнеса
Елена Кашкарова оценила меры поддержки семьям с детьми, озвученные Владимиром Путиным
Тюменцам начали бесплатно раздавать маски
В Тюмени от клещей обработали более 1300 гектаров зеленых зон
На юге Тюменской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность
В Тюмени горит колония
Медики рассказали, как лечили тяжелобольного коронавирусом тюменца
Как будут работать в Тюмени организации соцобслуживания с 12 по 31 мая
Двух жителей Заболотья, почувствовавших слабость, доставили в Тобольск на вертолете
Из тюменского бюджета выделят крупную сумму для строительства дороги на Ямале
Тюменцы каждый день выбрасывают 178 африканских слонов мусора
Сбербанк профинансирует строительство первой очереди жилого квартала «Андерсен Парк» в Тюмени на 1,6 млрд рублей
Более трехсот пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю
Улицу Горького в Тюмени перекроют до 22 июня