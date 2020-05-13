«Мерзко и гадко». Тюменские эксперты отреагировали на хакерские атаки проекта «Бессмертный полк»

Тюменские общественники осудили действия злоумышленников, которые отправляли анкеты со снимками офицеров вермахта на сайт проекта «Бессмертный полк онлайн». Как сообщили в исполкоме общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», утром 9 мая хакеры атаковали сайт проекта, в результате чего в его работе возникли проблемы. По данным специалистов, запросы поступали не только из России, но и из разных стран Европы, Азии и Северной Америки.

Как отметил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, люди, которые совершили такой поступок, показали свою внутреннюю сущность.

– Это мерзко и гадко – выбрать такой момент, когда абсолютное большинство, за исключением таких подонков, сердечно и душевно отмечали этот день, чествовали тех, кто победил фашизм, совершая отмщение за их зверства... Марать память тех, кто отстоял свободу нашей страны, как бы громко это ни звучало, – это грязная провокация с одной стороны. С другой это демонстрирует внутреннюю сущность таких людей, показывает, насколько они оторваны от правды, чужды нашей памяти, традициям, патриотизму. И кто бы это ни был, их действия заслуживают всяческого осуждения. Тут сложно подобрать слова, чтобы отреагировать на такое, – высказался глава Общественной палаты Тюменской области.

Тюменский историк, автор книг по истории участников Второй мировой войны Александр Петрушин отметил, что такие действия прежде всего выдают невежество и бесчувствие людей, совершающих такие действия.

– Это, безусловно, кощунство, а что касается мотивов, то это желание привлечь к себе внимание таким образом. Как и случаи осквернения мемориалов вечного огня, разрушения памятных знаков, захоронений и так далее. И все это прежде всего от невежества, незнания, непонимания, бесчувствия. Как историк отмечу, что знания об истории в целом и об истории Великой Отечественной войны сегодня очень слабые, глубокого понимания сути этих событий в массовом сознании нет. Это проявляется и в подобных проектах, где люди скорее хотят себя показать, нежели почтить память героев. Мы должны помнить, что война – это огромная трагедия, большой подвиг, к которому нужно относиться уважительно и с большим знанием, – подчеркнул эксперт.