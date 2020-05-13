Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 мая 2020-го: количество заразившихся сегодня может перевалить за тысячу

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 мая 2020 года. Количество заразившихся сегодня может перевалить за тысячу.

Пациенты с хроническими заболеваниями, которые указаны в постановлении правительства Тюменской области №120-п, и люди старше 65 лет получат единовременные выплаты. Произойдет это в уже в конце мая.

Как известно, из-за режима повышенной готовности российские выпускники 9-х и 11-х классов останутся без привычного последнего звонка, но в Тюменской области, кажется, нашли выход. В регионе торжественные линейки для выпускников школ могут пройти онлайн.

На сегодняшний день Тюменская область соответствует двум из трех критериев, соблюдение которых может способствовать началу первого этапа снятия ограничительных мер. К сожалению, в регионе идет большой прирост заболевших, поэтому пока власти не могут приступить к послаблению режима самоизоляции.

В Тюменской области из 26 муниципальных образований только в трех районах не зарегистрировано случаев заражения новой коронавирусной инфекцией: Армизонском, Сладковском и Юргинском. Пополнил печальный список районов с выявленными заболевшими COVID-19 Бердюжский.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 75 и составило 977 человек.

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов, полностью выздоровел 4491 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.