2020-05-13T11:13:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Снова антирекорд. В Тюмени резко увеличилось число заболевших коронавирусом

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 мая 2020 года
Вадим Бегун
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В Тюмени резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Фото - pixabay.com.В Тюмени резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 13 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 75 и составило 977 человек.

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов, полностью выздоровел 4491 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в отделении тюменской железнодорожной больницы выявлен очаг коронавируса. Здесь семь работников, сдавших тест на наличие COVID-19, получили результаты, оказавшиеся положительными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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