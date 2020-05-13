Снова антирекорд. В Тюмени резко увеличилось число заболевших коронавирусом

Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 13 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 75 и составило 977 человек.

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов, полностью выздоровел 4491 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в отделении тюменской железнодорожной больницы выявлен очаг коронавируса. Здесь семь работников, сдавших тест на наличие COVID-19, получили результаты, оказавшиеся положительными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В железнодорожной больнице Тюмени нашли очаг коронавируса

Сейчас пострадавшее от новой инфекции отделение закрыто на карантин (подробнее)