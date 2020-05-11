Коронавирус в Тюмени, последние новости на 12 мая 2020-го: умерла еще одна пациентка, режим повышенной готовности ослабили

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 мая 2020 года. В регионе режим повышенной готовности продлен до 31 мая. В то же время введен ряд послаблений.

Как объявил губернатор Тюменской области Александр Моор, теперь людям можно на улице гулять парами, также можно заниматься физической культурой на свежем воздухе, соблюдая социальную дистанцию.

В Тюменской области умер шестой заболевший коронавирусом. Это 81-летняя женщина, у которой было сопутствующее тяжелое заболевание.

За сутки в Тюменской области выявлено 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных достигло 832. Выздоровели 309 человек, шестеро умерли.