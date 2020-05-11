Какие меры поддержки бизнеса и населения приняты в Тюменской области?

Президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации в стране сделал ряд объявлений, которые коснутся жизни людей в регионах в период борьбы с коронавирусом. Это касается поддержки бизнеса и выплат семьям с детьми. Стоит отметить, что в отношении предпринимателей в Тюменской области ранее был принят ряд решений, направленных на поддержку их деятельности.

Напомним, по распоряжению главы государства, на каждого несовершеннолетнего будет выплачено по 10 тысяч рублей. Президент вводит безусловную поддержку семьям с детьми вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей, основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов российских детей. Эта выплата дополняет ранее введенные меры поддержки.

Также вводятся зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям по 2% с возможностью погашения всей суммы кредита за счет государства. Основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены. А самозанятые граждане получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги.

В Тюменской области также были приняты меры по поддержке промышленности и малого предпринимательства, оказавшихся в сложной ситуации из-за последствий пандемии. Так, с 13 апреля по решению правительства региона и Роспотребнадзора разрешено возобновить работу компаниям, работающим в сферах строительства, промышленного производства, объектам продовольственной торговли и товаров первой необходимости, предприятиям, оказывающим услуги. В тот период работу возобновили более трех тысяч предприятий.

29 апреля к работе смогли приступить образовательные организации ДОСААФ в части подготовки граждан по военно-учетным специальностям, сотрудники организаций и предприниматели, обслуживающие информационные и компьютерные системы предприятий, деятельность которых не приостановлена либо возобновлена, а также устанавливающие и обслуживающие оборудование для спутниковой связи, приема спутникового и цифрового телевидения, спутникового интернета.

Разрешение на возобновление работы получили также коммерческие медорганизации в части оказания экстренной и неотложной медицинской помощи и для проведения тестирования на COVID-19.

Кроме того, в конце апреля в регионе был запущен второй пакет мер по поддержке предпринимателей. Для отдельных категорий налогоплательщиков были продлены сроки уплаты авансовых платежей за I квартал до 30 октября 2020 года по ряду налогов.

Мера была принята, чтобы снизить нагрузку на арендодателей и на арендаторов. Кроме того, дополнительно было выделено 100 миллионов рублей на увеличение фонда микрофинансирования. Сегодня в Тюменской области субъекты МСП могут получить кредиты до 1 млн рублей без залога, а до 2 млн рублей – с залогом на 3 года.

Еще 100 млн рублей направлено на программу субсидирования процентных ставок для предприятий, которые взяли кредиты в 2020 году. Компенсация будет в размере ключевой ставки Центробанка РФ. Меры были проработаны в сотрудничестве с общественными объединениями предпринимателей.