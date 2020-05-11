2020-05-11T17:14:00+03:00
Общество

На улице Республики в Тюмени горел хозяйственный объект

На месте работали 13 единиц пожарной техники
Есен Абилькенов
Поделиться:
Хозблок вспыхнул в Тюмени на улице Республики. Фото со страницы группы "ЧС Тюмень" ВКонтактеХозблок вспыхнул в Тюмени на улице Республики. Фото со страницы группы "ЧС Тюмень" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Пожар на площади 100 квадратных метров произошел сегодня в Тюмени в районе улицы Воровского. Горел пристрой производственного здания по адресу ул. Республики, 206, сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило диспетчерам службы МЧС Тюмени в 17.38. Первые подразделения пожарной охраны прибыли на место менее чем через 10 минут. В 18.08 пожар был локализован. Еще через 11 минут пожарные ликвидировали открытое горение.

На тушении работали 13 единиц специальной техники, было задействовано 39 человек личного состава спасательных частей города. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24