На улице Республики в Тюмени горел хозяйственный объект

Пожар на площади 100 квадратных метров произошел сегодня в Тюмени в районе улицы Воровского. Горел пристрой производственного здания по адресу ул. Республики, 206, сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило диспетчерам службы МЧС Тюмени в 17.38. Первые подразделения пожарной охраны прибыли на место менее чем через 10 минут. В 18.08 пожар был локализован. Еще через 11 минут пожарные ликвидировали открытое горение.

На тушении работали 13 единиц специальной техники, было задействовано 39 человек личного состава спасательных частей города. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.