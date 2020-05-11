Коронавирус в Тюмени, последние новости на 11 мая 2020 г.: умер шестой заболевший

Шестой пациент с COVID-19 умер в Тюменской области. Это 81-летняя женщина, у которой было сопутствующее тяжелое заболевание, сообщили в оперативном штабе. Все шестеро умерших в регионе с начала наблюдения – люди преклонного возраста с серьезными хроническими заболеваниями.

Напомним, всего в регионе за сутки выявлено 29 человек с положительными пробами на COVID-19. За весь период зафиксировано 832 случая заражения. За минувшие сутки выздоровели 9 человек, общее число выписанных из больниц достигло 309. Еще 517 пациентов остаются под наблюдением медиков, у большинства из них заболевание протекает в легкой форме.

В числе заболевших семеро детей. Они находятся в удовлетворительном состоянии и получают всю необходимую медпомощь в стационарах. Двое больных находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. В обсерваторе находятся 111 человек, в том числе 19 детей. На перевахтовке – 1 717 человек, на самоизоляции еще 4 035 человек.

Напомним, в связи с ежедневным ростом числа заболевших губернатор Александр Моор внес постановление о продлении режима повышенной готовности в Тюменской области до 31 мая.