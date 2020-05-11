2020-05-11T11:39:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюменской области режим самоизоляции продлили, но ослабили

При этом жителям разрешили гулять парами
Есен Абилькенов
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Тюменцам разрешили гулять парамиТюменцам разрешили гулять парамиФото: pixabay.com
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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 31 мая. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

– Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом в Тюменской области пока еще высокое. Исходя из ситуации, я внес изменения в постановление № 120-п о продлении режима повышенной готовности до 31 мая, – написал глава региона.

Постановление правительства Тюменской области. Фото: личная страница Александра Моора в соцсетях Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Постановление правительства Тюменской области. Фото: личная страница Александра Моора в соцсетяхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Она отметил, что в связи с продлением режима самоизоляции принят ряд решений. Так, деятельность предприятий розничной торговли, за исключением тех, которые работают сейчас, приостановлена до 18 мая. Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлен до 31 мая. Учащиеся школ из льготной категории будут обеспечены продуктовыми наборами до 31 мая. При этом с 11 мая разрешены прогулки парами.

– Но помните о социальной дистанции – держитесь от других граждан на 1,5 метра. Заниматься физической культурой на открытом воздухе также можно, но здесь важно соблюдать дистанцию 5 метров от других любителей спорта, – предостерег Александр Моор.

Также по рекомендациям Роспотребнадзора с 14 мая в регионе вводится обязательный масочный режим. Маски необходимо надевать в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах, а также при получении госуслуг. Срок предоставления адресной социальной помощи в размере 2000 рублей гражданам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, также продлен до 31 мая.

Стоит заметить, что по числу зараженных Россия уже обошла Италию и Великобританию, выйдя на третье место в мире. Выше статистика только у США, которая лидирует с большим отрывом, и Испании. Этим вызваны меры по продлению режима самоизоляции в регионах. В то же время постепенно вводятся различные послабления в зависимости от конкретных обстоятельств и ситуации в каждом субъекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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