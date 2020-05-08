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«Молебен во время поветрия»: священники с вертолёта окропили Тюмень святой водой, чтобы не было коронавируса

Церковнослужители совершили воздушный крестный ход с иконой Божией Матери «Нечаянная радость» [видео]
Ирина Ромашкина
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Совершать крестный ход с молебном против мирового поветрия – давняя традиция РПЦ. Фото: пресс-служба Тобольской митрополииСовершать крестный ход с молебном против мирового поветрия – давняя традиция РПЦ. Фото: пресс-служба Тобольской митрополии
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Воздушный крестный ход с иконой Божией Матери «Нечаянная радость» совершили 7 мая тюменские церковнослужители. Инициатором богослужения стал настоятель храма пророка Илии в с. Богандинское Тюменского района протоиерей Олег Квашнин. Как рассказали в пресс-службе Тобольской митрополии, чтобы совершить крестный ход на вертолете над Тюменью и агломерацией, отец Олег получил благословение митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия. После этого организаторы договорились с компанией Utair, которая предоставила транспорт.

Протоиерей Олег Квашнин полетел в крестный ход вместе с певчими. Они пролетели над Тюменью, селами Успенка, Червишево, Богандинское, Мальково, Кулаково, Каменка. Во время полета певчие совершили молебное пение Господу во время губительного поветрия (эпидемии). А отец Олег окропил святой водой населенные пункты.

Во время полета певчие совершили молебное пение Господу во время губительного поветрия (эпидемии). Фото: пресс-служба Тобольской митрополии

Во время полета певчие совершили молебное пение Господу во время губительного поветрия (эпидемии). Фото: пресс-служба Тобольской митрополии

Совершать крестный ход с молебном против мирового поветрия (эпидемии) – это давняя традиция Русской православной церкви. В самом событии нет ничего необычного, кроме технической составляющей богослужения – использование вертолета. Впрочем, в прежние годы такие воздушные молебны в Тюменской области тоже случались, когда церковь вызывалась на помощь с лесными пожарами.

– Традиция совершать молебен во время мирового поветрия, на моей памяти, на нашем веку впервые. В начале XX века во время эпидемии тифа священники совершали крестные ходы, многие батюшки умирали от этой болезни. В советское время тоже были молебны во время эпидемии холеры, – припомнил протоиерей Тобольской митрополии Григорий Мансуров. – Мы не писали об этом в соцсетях, но священники также совершают молебны, объезжая Тюмень на личном транспорте.

Воздушный крестный ход над Тюменью 7 мая 2020.7 мая 2020 года по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия состоялся воздушный крестный ход с иконой Божией Матери Нечаянная радость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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