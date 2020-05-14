«Фриланс – зона сомнительной свободы»: как повлияла пандемия коронавируса на работу самозанятых

День фрилансера в России отмечается сегодня, 14 мая. Мы собрали мнения тюменских фрилансеров о том, как повлияли режимы полной готовности и самоизоляции на работу самозанятых.

Успех зависит от сферы

Наталия Муратова занимается smm и моушн-дизайном. В начале 2020 года она решила сменить работу: амбиции потребовали большего. Тогда сложно было предположить, что неведомая инфекция станет диктовать условия по всему миру.

– Фриланс никогда не был основным моим заработком, но поскольку я несколько месяцев провела без постоянной работы, то старалась, конечно, искать заказы. Всё, что умею, на всё была готова подрядиться, – рассказывает Наталия. – Месяц, с середины марта по середину апреля, трудилась вполне себе регулярно, заказы были, всё шло хорошо, а потом внезапно схлопнулся мой канал поставки заказов. Видимо, у людей все-таки начали заканчиваться деньги. Так что пришлось шуршать и искать новые возможности. Через профессиональный чат в «Телеграме» нашла пару заказов, через чат в «ВК» нашла одну заказчицу. Мало, денег в результате немного, но лучше, чем ничего.

Тюменка предположила, что успех фрилансера сегодня зависит от сферы, в которой он работает: одни сейчас востребованы больше, чем другие. Сказывается и наличие наработанной клиентуры.

Алёна Назарова раньше тоже занималась smm. По ее мнению, фрилансеры, работающие в соцсетях, не заметили особой разницы занятости до и во время самоизоляции.

– Жаль тех фрилансеров, чья работа связана на прямом взаимодействии с клиентом, – высказалась она. – Фриланс – это, конечно, свобода, но очень сомнительная.

Девушка пояснила, что имеет в виду. Дело в том, что осенью 2019 года она решилась арендовать студию, в которой предлагала мастер-классы по изобразительному искусству. Алёна как раз планировала оформлять ИП, однако попала в колею COVID-19.

– Мы долго пытались выйти хоть в какой-то плюс, по большей части это было занятие для души. Оформляться не видели смысла, так как доход был просто никаким. В феврале месяце всё стало выходить в хороший плюс, и наконец появился смысл оформиться, но пришел коронавирус, – рассказала собеседница. – Получается, под арендные каникулы мы не попали. Пришлось закрыться.

"Студия - это было занятие для души" Фото: Алёны Назаровой

Все же предприимчивым судьба всегда улыбается. Оставив до лучших времен идею художественной студии, самозанятая Алёна приложила больше усилий в реализации других своих талантов.

– Сейчас основная моя сфера деятельности – тату и иллюстрация. Конечно, в апреле я, как добропорядочный гражданин, засела дома и отказывалась от всех контактов на тату, так как на удаленке тут ничего не сделаешь. А вот иллюстрация меня сильно выручила. Со своими заказчиками я не встречалась лично и до карантина, поэтому нам было несложно держать работу в том же темпе, – рассказала Алёна Назарова.

Без дела не остались

А вот копирайтеры без дела не остались. Многие компании решили перевести свой бизнес в интернет-пространство, потому потребовались кадры. Часто за услугой написания текста предприятия обращаются к копирайтерам. Впрочем, не каждый рад быть фрилансером.

– Ненавижу фриланс. Раньше я думала, что работать самой на себя – это просто сказка: когда хочешь, тогда и начинаешь рабочий день, когда захотел, тогда и закончил. На деле это постоянный режим онлайн: ты круглосуточно в Сети, в режиме дедлайна, всем всё надо, и причем вчера! Сначала это очень увлекает, даже стимулирует – делать лучше, быстрее, качественнее. Потом ты понимаешь, что это та самая работа, которая в лес не убежит, она воет под окном и, кажется, жрет твои нервы. Копирайтинг, безусловно, кормит, но в наше время так много самозанятых, рынок перенасыщен конкуренцией. Этот бег я оставила. Предпочла миру «свободного художника» стабильную занятость на предприятии. Благо мне повезло, мы работаем дистанционно. Поэтому без работы я не осталась, но и дополнительно труд на грудь себе не беру, чтобы не снижалось качество моей работы, – поделилась мнением автор текстов Марина.

Урон красоте

Бьюти-сфера – одно из направлений бизнеса, которому коронавирус нанес немалый урон. Представители индустрии красоты потеряли в деньгах, наработанных клиентов, когда салоны закрылись на карантин. Однако те, кто принимал на дому, оказались в выигрыше.

– Первые две-три недели я была за городом, вообще не работала, не принимала клиентов. А потом начали проситься свои девочки – подружки, давние клиентки и так далее. По одному, строго в масках, я стала принимать их. Позже сработало сарафанное радио, ко мне стали приходить подруги подруг, конечно, втихушку. Так и вышло: салоны закрывались, остались в минусе, а ко мне, получается, пришли их клиенты, – рассказала мастер маникюра Анастасия.

Нагрелись на домашнем режиме и ведущие всевозможных учебных центров: те, кто умел, стал активнее работать с клиентами в Сети, другие адаптировались и тоже вышли в онлайн. Вразумительный плюс в бюджете получили представители IT-индустрии, они и прежде предпочитали дистанционную форму работы, а сегодня их востребованность возросла в разы.

Вкусили дары цифровизации и удаленки спортивные тренеры: спортклубы Тюмени на все лады организовывают онлайн-трансляции тренировок, некоторые даже задаются вопросом: почему я раньше этого не делал?

Истощились кошельки у ведущих свадеб, а также фотографов. Увеселительные заведения закрылись одними из первых, как как запрет на свадебное торжество ввели еще в марте. С тех пор представители индустрии развлечения взялись за голову.

Нет худа без добра. Так, многочисленные шоу-румы Тюмени организовали доставку одежды на дом, с примеркой товара и бесконтактной оплатой. Для этого потребовалось организовать бизнес в режиме онлайн. Предприниматели своими силами создавали фотосъемку одежды, конечно, привлекали и доставку. В плюсе оказались и другие доставщики благ цивилизации, в том числе таксисты.

– Я лучше возьму заказ доставки, чем развоз клиента, это же безопаснее. А так – купил по списку продукты, которые клиент написал в приложении, и везешь до подъезда или даже до квартиры. Главное, чтобы была маска и перчатки, – рассказал о своей работе водитель такси Алексей.