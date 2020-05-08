Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 мая 2020-го: в больницах заразились инфекцией даже уборщицы и буфетчицы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 мая 2020 года. В больницах заразились инфекцией даже уборщицы и буфетчицы.

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских сообщила последнюю информацию о ситуации в регионе касательно распространения коронавируса. По ее словам, инфекцией заражены почти сто человек, работающих в медицинских учреждениях региона.

Общее количество заболевших врачей и среднего медицинского персонала составляет 99 человек: 32 врача и 49 – средний медперсонал, оставшиеся – санитарки и обслуживающий персонал (буфетчики, уборщики).

В Тюменской области сформировали комиссию по рассмотрению обращений предприятий нефтегазовой отрасли о развертывании обсерваторов. На такие меры пришлось пойти для недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

В Тюмень вернулись два человека, которые застряли в Израиле. Сейчас их разместили в обсерваторе на базе «Градостроителя», где они пройдут обязательный 14-дневный карантин.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 24 и составило 707 человек.

За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев инфекции в 83 регионах. Из них 48,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 98 летальных исходов, полностью выздоровели 2805 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.