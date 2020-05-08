Коронавирус в Тюмени, последние новости на 8 мая 2020-го: инфекцией заражены почти сто медиков, один на аппарате ИВЛ

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских сообщила последнюю информацию о ситуации в регионе касательно распространения коронавируса. По ее словам, инфекцией заражены почти сто человек, работающих в медицинских учреждениях региона.

– Весь медперсонал находится на передовой. Это те люди, которые не могут выбирать, они обязаны оказывать помощь. Угроза их заражения – очень серьезная, в том числе, от людей, которые без надобности приходят в лечебные заведения и заносят вирус. У нас есть поликлиническое звено, которое пострадало (поликлиника №17), стационарное звено (ОКБ №1 и 2) и медико-санитарная часть «Нефтяник». В медчанчасти 27 человек из числа сотрудников заражены коронавирусом, учреждение закрыто на карантин. В течение двух недель мы будем проводить там все необходимые мероприятия, – рассказала Ольга Кузнечевских.

По ее информации, общее количество заболевших врачей и среднего медицинского персонала составляет 99 человек (32 врача и 49 – средний медперсонал), оставшиеся – санитарки и обслуживающий персонал (буфетчики, уборщики). Из 99 человек 25 уже выписаны, они снова приступили к работе, несмотря на то что пострадали. Есть один тяжелый случай: медсестра находится в ОКБ №1 на аппарате ИВЛ.

Как выяснилось, были очаги заражения и в других медицинских учреждениях, но они уже закрыты. Там идет постоянная санобработка и облучение, занос в большинстве случаев идет от пациентов. По словам замгубернатора, сколько медиков под подозрением заражения, – сказать очень сложно. По соответствующим методическим рекомендациям Минздрава и решением оперативного штаба, медики поликлинического звена тестируются еженедельно, а те, кто непосредственно работает с ковидными больными, – минимум два раза в неделю.

Также Ольга Кузнечевских отметила, что на сегодняшний день уже 23 процента заразившихся COVID-19 болеют пневмонией (несколько дней таких было около 17 процентов). Она прокомментировала информацию о вспышке коронавируса в психиатрической больнице, которая находится на Червишеском тракте.

– В отделении психиатрической больницы, действительно, один из работников заразился новой инфекцией. У всех контактных лиц (их порядка 40 человек) взяли тесты, ждем результаты. Говорить о вспышке пока рано, тем не менее, все меры по локализации возможного очага заражения приняты. Что касается тубдиспансера, то вирус был занесен пациентом, который находился за пределами учреждения. В определенное время он вернулся за получением соответствующих медицинских услуг. Это постоялец центра «Милосердие», он находился в контакте с теми, кто был в этом центре. В настоящее время тубдиспансер закрыт на карантин, благо что там была возможность создания дополнительных шлюзов. На сегодняшний день 16 человек выздоровели (всего заболело порядка 35 человек). Все идут на поправку, тяжелых там нет. Также заболел фельдшер в ФАПе в Ялуторовском районе. Пока нет информации, что это вспышка. Взяты соответствующие анализы, в том числе и у контактных, ждем анализы, – заявила Кузнечевских.

Она отметила, что территория Тюменской области входит в десятку лучших регионов России по тестированию населения. Так, было проведено 86 500 исследований, работает достаточное количество лабораторий как в лечебных учреждениях, так и в частных медицинских организациях. Возможность получить помощь есть и на уровне поликлинического звена, и на уровне частной медицины. Дополнительную информацию можно получить на сайте или горячей линии медицинского информационно-аналитического центра.

– На сегодняшний день 3800 человек находятся под наблюдением врачей, они должны соблюдать режим самоизоляции, им запрещено выходить даже для того чтобы вынести мусор. На наш взгляд, это большая цифра потенциально больных людей. Более 45% зараженных болеют бессимптомно: они могут об этом не знать и не чувствовать никаких изменений в организме. Выздоровело 284 человека, шесть человек в тяжелом состоянии, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, пять человек умерли. Все эти пять человек – люди старше 65 лет, они страдали хроническими заболеваниями, – резюмировала Ольга Кузнечевских.