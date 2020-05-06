Коронавирус в Тюмени, последние новости на 7 мая 2020-го: очередной рекорд по заболевшим COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 мая 2020 года. В Тюменской области – очередной рекорд заболевших COVID-19.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 69 и составило 658 человек.

Все 69 человек – это в основном контактные люди, достаточно большое количество среди них граждан пенсионного возраста. Причина – это либо посещение пенсионеров, которые проживают на даче, их внуками и детьми, либо их контакты на территории магазинов, аптек или просто гулянье в местах скопления большого количества людей.

В Уватском районе Тюменской области коронавирус выявили у 53 работников на двух нефтегазовых месторождениях. В целом на территории региона зафиксировано 589 случаев заболевания новой инфекцией.

Тринадцать жителей Тюменской области прилетели в Екатеринбург из Душанбе. Теперь им предстоит пройти двухнедельный карантин.

В Тюмени некоторые специалисты предлагают населению свои услуги с выездом на дом. Однако горожан просят временно отказаться от услуг парикмахеров и косметологов.

В инфекционном моногоспитале Ишима рассказали о состоянии здоровья пациентов с COVID-19. Пациентка из Казанского района с вирусной пневмонией, которую госпитализировали 4 мая, находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

В Тюмени в десяти частных клиниках можно пройти тестирование на COVID-19. Анализы там примут платно.

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 86 летальных исходов, полностью выздоровели 1462 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.