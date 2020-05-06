Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 мая 2020 года увеличилось на 69 человек
Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 69 и составило 658 человек.
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 86 летальных исходов, полностью выздоровели 1462 человека.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тринадцать жителей Тюменской области прилетели в Екатеринбург из Душанбе. Теперь им предстоит пройти двухнедельный карантин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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