Как избавиться от болезни вен сегодня: методы лечения варикоза

Варикоз, как и многие другие болезни, препятствует ведению привычного образа жизни. Тянущие боли, тяжесть в ногах, судороги, отеки, сосудистые звездочки и набухшие вены заставляют отказываться от занятий спортом, долгих прогулок, любимой открытой одежды и обуви на каблуках, что особенно расстраивает женщин, столкнувшихся с недугом. К счастью, современная медицина позволяет исправить ситуацию достаточно быстро, вернуть здоровье ног за считанное время. И если раньше единственным выходом была операция в стационаре, сегодня пациенту не приходится даже уходить на больничный. Подробнее о современных методах лечения варикоза рассказал хирург-флеболог, член Российского общества хирургов Антипин Константин Сергеевич.

По словам доктора, все применяемые сегодня способы лечения варикоза можно сгруппировать в 4 категории:

– компрессионный трикотаж;

– хирургическое лигирование (метод «открытых операций» с разрезами);

– инъекционные методы (склеротерапия);

– малоинвазивные процедуры (лазерное лечение, применение системы VenaSeal).

Компрессионный трикотаж

Компрессионный трикотаж создает определенное давление на мягкие ткани конечности на различных ее уровнях, способствуя улучшению венозного оттока и нормализации гемодинамики. Однако методом лечения варикоза он не является, а используется как сопутствующий, поддерживающий базовую терапию метод. Использование компрессионного белья позволяет остановить прогрессирование заболевания, свести к минимуму риск развития осложнений, в том числе тромботических.

Хирургическое лигирование

Хирургическое лигирование (удаление вен из разрезов) до недавнего времени являлось основным способом лечения варикозной болезни, а в системе ОМС в нашей стране в большинстве регионов остается и по сей день. В целом, с учетом различных модификаций, данный метод насчитывает около 200 лет.

Возможные неудобства, с которыми придется столкнуться при открытой операции:

– госпитализация в стационар;

– травматичное лечение, применение общего наркоза;

– необходимость в больничном (от недели до 1 месяца и больше);

– неудовлетворителен в плане эстетических результатов (шрамы на ногах);

– высокая вероятность рецидива.

– В большинстве развитых стран мира такой метод отнесен к категории вмешательств «третьей очереди» – после малоинвазивных вмешательств, например лазерного лечения, и склеротерапии. На открытую операцию решаются лишь при невозможности использования первых двух методов. Впрочем, подобные ситуации представляют собою исключительную редкость. Учитывая малую травматичность указанных двух первых вмешательств, круг противопоказаний к ним резко ограничен. По сути, это только тяжелая декомпенсация сопутствующих хронических заболеваний. Данное обстоятельство дает основание полагать, что со временем флебологическое сообщество придет к полному отказу от открытых операций с целью коррекции варикозной болезни, – отмечает Константин Сергеевич.

Врачи МЦ "НаноМед": Маринэ Саркисовна Агаджанян, сердечно-сосудистый хирург, флеболог, Константин Сергеевич Антипин, хирург-флеболог, Юлия Николаевна Гневашева, сосудистый хирург-флеболог.

Инъекционные методы

Инъекционные методы лечения варикоза (склеротерапия) – амбулаторная процедура, не требующая обезболивания, суть которой заключается во введении в просвет вены лекарственного препарата-склерозанта, вызывающего окклюзию (закрытие) просвета нездоровой вены.

– В качестве самостоятельного метода лечения в нашей клинике используется только при изолированной недостаточности отдельных ветвей магистральных подкожных венозных стволов, выявляемых при ультразвуковом исследовании. Чаще всего склеротерапия применяется в качестве способа, дополняющего коррекцию рефлюкса (обратного тока крови) в бассейнах большой и малой подкожных вен с эстетической целью. С этой же целью используется микросклеротерапия – для удаления «сосудистых звездочек» на коже бедер и голеней, – подчеркивает Константин Сергеевич.

Малоинвазивные процедуры

Малоинвазивные (эндовенозные) процедуры, применяемые при лечении варикозной болезни, – это вмешательства, выполняемые из проколов кожи, суть которых заключается в воздействии на стенку вены в ее просвете высокотемпературными агентами. Наиболее часто для данной цели используется лазер. После прокола большой подкожной вены в просвет вены под ультразвуковым контролем вводится лазерный проводник. После корректного позиционирования проводника в области соустья (места впадения большой подкожной вены в бедренную, в области паха) в окружающие вену ткани вводится раствор анестетика – с целью обезболивания.

– Неприятные ощущения вызывает лишь этап введения анестетика, впрочем, такие же, как и любой укол, не более. Позиционирование лазерного световода и «запаивание» вены лазером безболезненны, в редких случаях бывают пощипывания и тянущие ощущения. Воздействие лазера на венозную стенку вызывает в ней необратимые изменения, способствующие закрытию просвета с последующим превращением вены в соединительнотканный тяж, – рассказывает Константин Сергеевич.

Врачи МЦ "НаноМед": Юлия Николаевна Гневашева, сосудистый хирург-флеболог, Маринэ Саркисовна Агаджанян, сердечно-сосудистый хирург, флеболог, Константин Сергеевич Антипин, хирург-флеболог.

Плюсы применения малоинвазивных процедур в лечении варикоза:

– не требуется госпитализация, выполняется амбулаторно;

– нет необходимости в общем наркозе, только местная анестезия;

– не требуется больничный – все лечение, а также консультация и обследования проводятся в «НаноМед» за один день;

– быстрое достижение клинических результатов (боли, усталость, тяжесть ногах проходят в первые несколько суток после вмешательства, при наличии трофических язв их заживление идет значительно быстрее);

– низкая вероятность рецидивов варикоза (согласно данным клиники Vein Care Centre (Великобритания) на основании 14-летнего опыта выполнения эндовенозных лазерных процедур, рецидивов после них не отмечалось);

- хорошие эстетические результаты (венозный рисунок и незначительно расширенные вены исчезают в течение 1-2 месяцев);

– вмешательство на одной ноге занимает порядка 40 минут;

– сразу после процедуры пациент может покинуть клинику самостоятельно, после – явка на осмотр спустя 1–2 дня.

– Часто приходится слышать вопрос: «Что происходит с кровообращением в случае закрытия вен, куда бежит кровь?» Важно понимать, что существует две системы вен – глубокая и поверхностная. Последняя как раз имеет непосредственное отношение к проблеме варикозной болезни. Именно глубокая венозная система отвечает за магистральный отток крови от конечности, поверхностная венозная система несет не более 10% общего объема кровотока. Второй момент – закрытию подвергаются только нездоровые, не функционирующие вены с пораженными стенками и клапанами. Они не выполняют свою функцию, не осуществляют отток крови и не участвуют в полноценном кровообращении – напротив, являются источником проблем, а выключение таких вен – путем их решения. Система поверхностных вен через многочисленные перетоки связана с глубокой венозной системой. Кровь из закрытых вен по этим перетокам находит кратчайший путь на глубокие вены, которые, вследствие своей огромной емкости, принимают на себя незначительный объем крови, не испытывая никаких перегрузок, – поясняет Константин Сергеевич.

VenaSeal

Закрытие вены с использованием технологии VenaSeal – сравнительно новый метод малоинвазивного вмешательства при лечении варикоза, при котором просвет вены закрываются специальным биоклеем. Вмешательство выполняется из единственного прокола на голени и занимает по времени 10 – 15 минут. Несомненными преимуществами перед лазерными вмешательствами являются отсутствие необходимости введения местного анестетика по ходу вены (отсутствие связанных с этим процессом неприятных ощущений), а также отсутствие необходимости ношения компрессионного белья после вмешательства.

– Биоклей, широко используемый в мире при многих видах вмешательств в разных сферах (нейрохирургия, хирургия катастроф, остановка кровотечений из крупных сосудов), надежно фиксируется в просвете вены, закрывая его без какой-либо вероятности дислокации (смещения). Единственное, что лимитирует широкое применение такого метода в клинической практике – высокая стоимость. Без этого нюанса технология VenaSeal, безусловно, могла бы стать базовым методом лечения варикозной болезни, – подчеркнул Константин Сергеевич.

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