«Высказывания Регины возмутительны!»: феминистки прокомментировали скандальные заявления Тодоренко

Звезда трэвэл-шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко сделала заявление о домашнем насилии, сильно взволновавшее общественность. Эту историю сегодня не обсуждает только ленивый. Тюменкам тоже есть что сказать. Есть те, кто поддерживает мнение Регины, есть и те, кто называет ее скудоумной.

Редакция «Комсомолки» поинтересовалась у представительниц Тюменской феминистской инициативной группы «Гербера», что же они думают о высказывании Тодоренко? Тюменские феминистки высказали коллективное мнение.

– Высказывания Регины возмутительны своей жестокостью по отношению к жертвам домашнего насилия. Отвечать за свои поступки должен агрессор. Нет насилия – нет жертвы. Из абьюзивных отношений выйти очень непросто. Агрессор может манипулировать, запугивать и даже преследовать жертву после разрыва отношений. Несмотря на то, что мы не поддерживаем Регину в ее взглядах, мы против травли над ней, – заявили феминистки. – Мы также из женской солидарности не должны ее преследовать. Неправильный поступок не означает, что на человеке, совершившим его, нужно ставить крест. Регина уже сполна ответила за свои слова. Между тем, пока все обсуждают это происшествие, в стране и мире происходит домашнее насилие.

Феминистки считают, вместо того, чтобы писать гадости в адрес Тодоренко, лучше направить эту энергию на борьбу с насилием в семье, к примеру, пожертвовать средства в один из профильных фондов. Такой поступок будет более эффективен, нежели травля в соцсетях.

В чем сыр-бор?

В одном из интервью PeopleTalk телеведущая сказала, что жертвы домашнего насилия сами виноваты в том, что их бьют.

– Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!». Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил? – сказала Тодоренко.

Фолловеры не на шутку разозлились: звезду затравили в соцсетях. Подписчики сочли, что Регина оправдывает домашнее насилие. Пошумели бы и забыли, однако после Тодоренко провела прямой эфир с главным редактором Glamour. И в этом интервью Регина сообщила, что провокационные ситуации создают сами женщины, которые не способны нормально общаться со своим мужчиной.

– Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а она ему с утра и рассол принесет, и супчик, – заявила Тодоренко. – В случае с семейным насилием просто не нужно выбирать такого мужчину. И терпилой все 10 лет не нужно быть тоже.

Это вызвало еще большую волну хейта. Больше того, затравленную телеведущую лишили звания «Женщина года». В итоге: ведущие компании разрывают с Региной прибыльные контракты по рекламе, сама Тодоренко – в слезах извиняется перед поклонниками за высказывания, но ничего уже не помогает. Этот ком ненависти растет, и уже кажется, телезвезда сама примерила шкуру жертвы, став объектом буллинга.

Тюменские феминистки рекомендуют жертвам насилия обратиться за помощью с специализированную волонтерскую организацию. Фото: ТФИ "Гербера"

А что думают не феминистки?

– Буллинг в отношении Регины Тодоренко – это удел либо людей, знающих о домашнем насилии только от кого-то, либо недалеких. Я поняла, что она хотела донести. Говорила Регина о конкретных случаях, когда эта самая «жертва», именно в кавычках жертва, делала все, чтобы вывести мужчину на это самое насилие. Уверена, что в большинстве случаев именно мужчина страдает от женского насилия в семье, и это не просто пиление мозга, но и избиения, о которых мужья попросту молчат. Стыдно же, да? Ей не стыдно влепить ему пощечину, она же считает себя слабенькой, ну что такого, да? – сетует тюменка Алёна.

Она рассказала личный случай из жизни, когда сама замахнулась на мужа. В первые годы брака, встретив нетрезвого супруга, она начала на него кричать, унижать и даже бросилась с тумаками. И это при том, что в гостях были ее родители. Мужчина перехватил руку и, глядя в глаза, со злостью произнес: «Только попробуй еще хоть раз поднять на меня сама руку или унизить меня при посторонних, я тебя по стенке размажу».

– Тогда я струхнула, замолчала. Надо отдать должное родителям, они не осудили зятя, а я поняла одну простую вещь: не нарывайся. Ни одна женщина не имеет права поднимать руку на мужчину первая. Если ты ударила, будь готова, что он ответит тем же. И будет прав, – считает Алёна.

В продолжении тюменка привела в пример свою маму, которая отличается истеричным характером. Своими словами она больно ковыряет под самое нутро, унижает, проклинает, тут же сама плачет, что поделать «жертва».

– Я всегда поражалась терпению отца, как он ее еще не придушил. Вынос мозга он терпит 39 лет. Я спросила его как-то, почему. Он ответил: сначала из-за вас (папа любит детей), а потом, ну что люди скажут, если я уйду, не по-русски это как-то. Да и что скрывать, любит, – подытожила рассказчица.

Среди знакомых Алёны есть знакомая, которая оказалась битой в трех браках из трех. Она плакала, жаловалась, бегала по соседям, а потом супруги ее бросали. Все три мужа жертвы домашнего насилия живут 16, 12 и семь лет в новых браках, в женах души не чают, и ни разу пальцем их не трогают.

– Так уж случилось, что поселок маленький и все живут на виду, так что обмана нет. Изалия сожительствует с новым мужчиной и снова подвергается избиениям. Я не понимала, почему так, пока не увидела ее нетрезвой в нашей общей компании. Ну, что сказать, она просит, реально нарывается на конфликт и драку. Так что с Региной я согласна: в большинстве своем женского насилия в семье нет. Есть женщины, которым нужен статус «жертвы», – считает тюменка.

Еще одна собеседница редакции Светлана также поддержала это мнение.

– В высказывании Регины есть доля правды: некоторые женщины могут вывести кого угодно. Но! Это не оправдывает мужчин. Лучше, на мой взгляд, закончить такие отношения, где оба эмоционально деградируют. Или обратиться к психологу, – считает она.

Абьюз в России: правда или выдумка?

Еще одна тюменка Дарья считает, что Регина Тодоренко поступила недальновидно и глупо. Ибо толпа не прощает ошибок.

– И за меньшее селебрити огребали по полной, в Европе и США можно лишиться миллионных рекламных контрактов и лояльности за комментарий или твит пятилетней давности. В ситуации с Региной Тодоренко и всем хайпом, который шлейфом идёт изо дня в день в СМИ и соцсетях, испанский стыд накрывает от позиции всех сторон, – считает Даша. – Семейное насилие – это огромная беда и России, и мира. Потому что с ним очень сложно бороться, потому что на постсоветском пространстве неимоверное число людей с позицией «бьет – значит, любит» и «лучше плохонький, да свой». Потому что психотерапия в нашей стране считается роскошью и блажью. Потому что поколение за поколением мальчиков и девочек воспитывают с однобокими установками, а о статусе человека судят по семейному положению и репродуктивности. Потому что «когда убьют, тогда и звоните в полицию». Как глобально и одним махом справиться с этим? Я не знаю. Могу сказать только за себя. Моя бабушка была очень красивой и доброй женщиной, и в голове у нее была установка про «лучше плохонький, да свой». Ее первый муж бухал и бил ее и детей. Второй муж был примерно таким же, и в итоге она умерла от кровоизлияния в мозг в 50 с небольшим лет. Потому что, когда тебя бьют пудовым кулаком по голове, а ты ничего для перемены ситуации не делаешь, никак иначе твоя жизнь не закончится. Но бабушке было важно, что подумают о ней другие. Ее воспитали в патриархальном обществе. А я на всю жизнь запомнила простую вещь: никогда и никому я не позволю поднять на меня руку и никакого оправдания семейному насилию быть не может, ни физическому, ни психологическому. Не хотелось бы, чтобы понимание всем и каждому давалось такой ценой. Не игнорируйте крики и побои у соседей за стенкой – вызывайте полицию и участкового. Не относитесь к партнеру так, как не хотели бы, чтобы поступили с вами. Не ищите оправдания абьюзерам. Цените и уважайте себя.

Классификатор домашнего насилия. Фото: ТФИ "Гербера"

Что говорят мужчины?

Чтобы составить полную картину о происходящем, мы обратились за мнением мужчины. Тюменец Валерий считает, что Регина Тодоренко права, только не во всем.

– Процентов десять и вправду садисты, сволочи, такие как правило мучают животных. Конченые негодяи... Слов нет... Но 90 процентов случаев домашнего насилия – это не насилие, а сведение каких-то личных счетов с мужчиной. Иногда спасая свою жизнь приходится как-то урезонивать взорвавшуюся бабенку, которая свято верит в свою правоту и полную безнаказанность за вранье. Несчастной жертве охотно верят полиция, судьи и прочая публика, – считает Валерий.

По мнению Валерия, Регина пыталась помочь женщинам, призывая их взглянуть на проблему объективно, разобраться.

– Домашнее насилие будет продолжаться до тех пор, пока общество и законодательство будет поощрять распоясавшихся «жертв», и не даст им отпор и не поставит их на место.... От этих «жертв» страдают дети, а они даже не понимают этого. Эгоизм и недалекость – вот на что пыталась обратить внимание Регина. Но эти «жертвы» почувствовали вкус крови... И их не оттащить от несчастного мужика, пока не загрызут, – высказался тюменец – Только равная ответственность за моральный климат в семье делает семью прочной, а если общество поощряет агрессивность женщины, если она всегда права – это медвежья услуга.

Слово жертве

Легко говорить, когда ты смотришь со стороны. А что думают те, кто оказался в эпицентре абьюза? В завершении приводим рассказ собеседницы.

– Давайте я вам расскажу, почему ненавижу свой день рождения. Я готовилась к празднованию: строгала салаты, катала бешбармак для любимого, потому что попросил, пекла пироги, чтобы угостить коллег на работе. Пока я готовила, мой мужчина выпивал и переписывался со знакомой в соцсетях. И вот я попросила мне помочь: обратить внимание на именинницу. Это всегда было всплеском, нервом, переключением в мозгу: он молниеносно превращался из самого заботливого, любящего меня человека в монстра. Так случилось и тогда. Он пришел с фразой: «Сейчас я устрою тебе день рождения!».

Это была квинтэссенция моего болезненного брака. Он разнес кухню, все, что было приготовлено, душил меня у стены, долбил головой о пол, потому что я безмозглая тварь, которая не понимает очевидных вещей. По мнению бывшего, я была не опытной в браке, дурой. Прочие эпитеты я оставлю. Далее он предложил вместе выйти в окно. Тогда меня переключило, и я пошла в окно. Я поняла, что больше не могу: лучше сдохнуть, чем жить в этом аду. Он сорвал меня с подоконника на последнем шагу с криком: «Хочешь сдохнуть, сейчас сам устрою!». Затащил за волосы на кухню, схватил нож и уткнул его в мой живот. От полной апатии не осталось и следа: меня забил инстинкт самосохранения, я даже не помню, что орала – умоляла меня не убивать. Часто вы слышали такие крики с соседних квартир? Это она – жажда жить.

А потом он заявил, что сейчас сделает мне подарок. И полоснул себе руку. Картина до сих пор сохранилась в моей памяти, не стирается. Вся кухня в разбитой посуде и раскиданной еде, я сижу на полу, а передо мной – мужчина, из которого во все стороны хлещет кровь. И произносит: «Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Помоги!».

Все это сейчас вспоминается как ночной кошмар. Почему не ушла? Потому что наши мамы в нас воспитывали золотое правило семьи, что сор из избы не выносят. Это стыд. И этим стыдом, моей слабостью, немощностью кормился этот монстр. Наутро он не помнил, что творил, молил о прощении, просил помочь справиться с этой неудержимой агрессией, заложником которой он является. Однажды произнес: «Я думал, мы просто поссорились, пару дней и отойдешь». И я вдруг поняла, что это не я – дура, какой он меня рисует. Что это его образ семьи, он не видел другого примера. Это его отец гонял его и мать. Но не мне его лечить: мне самой уже нужен психотерапевт.

Прошло восемь лет, а я все еще слышу от своих родственников, что он меня бил из-за сложного характера. Потому что заслужила. Были и более «прекрасные» предположения: о моей неверности, о том, что руку на него поднимала. Все в топку – «Докажи, что ты не слон». Кстати, я теперь в числе незамужних неудачниц. Пусть думают, что угодно. Только больше не надо ада.

Что я думаю о высказывании Тодоренко? Я думаю, она ничего не знает о домашнем насилии. Как и псевдо-жертвы, коих много. В России так исторически принято, что во всем виновата баба. Я когда-то сказала, что не понимаю женщин, которых бьют, а они терпят и не уходят. И судьба предоставила мне возможность понять. Больше я шутить с судьбой не буду. Молча, каждый день отковыриваю от себя коросты ран – недоверие к людям. И да – к черту жертвенность, стокгольмский синдром, равно как и мнение псевдо-экспертов по разные стороны баррикад!