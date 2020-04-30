Коронавирус в Тюмени, последние новости на 30 апреля 2020 г.: власти призвали к дисциплине в преддверии майских праздников

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских рассказала о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Она напомнила, что, по данным оперативного штаба правительства, за прошедшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 15 человек.

– Таким образом, всего заболело 435 человек. 109 человек мы выписали. Тем не менее, шесть находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. 11 детей находятся на лечении в стационаре. В качестве контактных лиц на контроле находятся более двух с половиной тысяч жителей. И более трех с половиной тысяч пребывают в режиме обязательной самоизоляции по предписанию органов Роспотребнадзора. Кроме того, в обсерваторе 111 человек, в том числе 58 прибывших из-за пределов Российской Федерации, – сообщила Ольга Кузнечевских.

Она отметила, что успокаиваться в связи с небольшим приростом числа заболевших в последние дни рано. Ситуация в регионе и по числу заболевших, и по числу контактных лиц, остается напряженной, подчеркнула замгубернатора.

Медики работают в очень напряженном режиме, сообщила Ольга Кузнечевских. По решению оперативного штаба отдых для сотрудников учреждений здравоохранения организован на территории отелей Тюмени. Кроме того, работают обсерваторы на территории баз отдыха, санаторно-курортных учреждений, где размещают сотрудников нефтегазодобывающих предприятий, работающих вахтовым методом.

– Это сделано для того, чтобы не прекращать непрерывный процесс работы этих компаний и не оставить без работы и жителей нашей области, которые работают вахтовым методом, – добавила заместитель главы региона.

Она также обратила внимание жителей региона на необходимость соблюдать все меры предосторожности в период майских выходных дней.

– Настал черед майских праздников и длительного периода выходных по 11 мая включительно. К сожалению, по-прежнему происходят случаи нарушения как режима самоизоляции гражданами, так и режима санэпидобстановки на предприятиях. Мы просим вас в период праздников соблюдать самоизоляцию и масочный режим, находиться в пределах своих квартир, домов. Если вы на даче – не устраивать пикников и собраний, не звать гостей. К сожалению, такие случаи влекут за собой возникновение семейных очагов заболевания, – сказала Ольга Кузнечевских.

Она напомнила, что в случае сохранения напряженности по заболеваемости власти региона не смогут приступить к мерам по выходу из режима повышенной готовности.

– Нам придется продлить его действие, чего не хотелось бы, поскольку мы все немного устали от этого. Но если мы не доведем эту работу до победного конца, будем вынуждены продолжать жить в таком режиме, – предостерегла Ольга Кузнечевских жителей региона.