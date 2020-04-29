Коронавирус в Тюмени, последние новости на 30 апреля 2020 г.: тюменцы могут пересидеть майские праздники на дачах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 апреля 2020 года. Тюменцы могут пересидеть майские праздники на дачах.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, в соответствии с которым продлевается по 11 мая этого года включительно режим самоизоляции и весь комплекс ограничительных мер. Он также отметил, что майские праздники тюменцы могут провести на даче.

В Тюменской области расширен список предприятий, которые могут возобновить свою работу. Соответствующие изменения в постановление 187-п внес глава региона Александр Моор.

Хирурги областной клинической больницы № 2 удалили желчный пузырь 54-летнему пациенту, переболевшему COVID-19. Тюменцу потребовалась экстренная помощь хирургов, так как ткани воспалились, в них начались деструктивные процессы.

Стало известно об условиях работы тобольских медиков, которые лечат больных коронавирусом пациентов. После смены они отправляются в гостиницу на 24 часа.

В Тюмени сотрудники МЧС провели дезинфекцию в здании аэропорта Рощино. Эти работы были согласованы с оперштабом.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на шестнадцать и составило 420 человек.

За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов, полностью выздоровели 1830 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.