2020-04-29T14:41:16+03:00
Коронавирус Covid-19

«Все в наших руках»: Александр Моор рассказал, когда снимут ограничительные меры в Тюменской области

А пока режим самоизоляции продлен до 11 мая (включительно)
Вадим Бегун
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Александр Моор рассказал, когда снимут ограничительные меры в Тюменской области. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Александр Моор рассказал, когда снимут ограничительные меры в Тюменской области. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, в соответствии с которым продлевается по 11 мая этого года включительно режим самоизоляции и весь комплекс ограничительных мер. Он также отметил, что майские праздники тюменцы могут провести на даче.

По словам главы региона, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в области стабильная. На сегодняшний день новой инфекцией заражены 420 человек, 16% из них – люди старше 65 лет.

– Это говорит о том, что принимаемые нами меры по самоизоляции, а также высокая дисциплинированность людей этой возрастной категории дают хороший результат. К сожалению, за этот период времени трое наших земляков скончались, все они были старше 65 лет. Мною подписано постановление о дополнительной единоразовой выплате жителям Тюменской области старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, в размере двух тысяч рублей, – заявил губернатор.

Он отметил, что впереди много дней праздников и выходных и провести эти дни можно в самоизоляции на даче. При этом тюменцы, конечно же, обязаны соблюдать все необходимые меры предосторожности. Не стоит ходить в гости к соседям, устраивать застолье с родственниками и друзьями.

– В соответствии с поручением президента, в ближайшие дни мы подготовим план поэтапного снятия ограничительных мер. Всё будет зависеть от складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки. Если мы с вами проведем эти праздники дисциплинированно и не допустим увеличения заболевания коронавирусом, то уже с 12 мая у нас появится возможность поэтапно отменять ограничения. Мы все этого хотим, но сейчас всё в наших руках. Всё будет зависеть от нашего отношения друг к другу, – резюмировал Александр Моор.

В Тюменской области продлён режим самоизоляции / Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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