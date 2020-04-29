Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 апреля 2020 года увеличилось на 16 человек
Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на шестнадцать и составило 420 человек.
За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов, полностью выздоровели 1830 человек.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области расширен список предприятий, которые могут возобновить свою работу. Соответствующие изменения в постановление 187-п внес глава региона Александр Моор накануне, 28 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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