«Некоторые нормы выполнить невозможно». Как тюменский бизнес приспосабливается к жестким санитарным требованиям

Во многих регионах ослабление условий карантина для бизнеса и производства прошло не слишком гладко. И сами предприниматели по-разному отнеслись к санитарным требованиям, которые выдвинул Роспотребнадзор в связи с угрозой распространения коронавируса. Например, в Свердловской области и ряде других субъектов собственники бизнеса посетовали на трудновыполнимые условия возобновления работы.

В то же время на некоторых территориях пошли предприятиям навстречу и предложили альтернативу. В Тюменской области требования достаточно строгие. Однако, по словам экспертов, бизнес готов их выполнять, лишь бы иметь возможность снова работать. В результате в регионе вновь открылись более трех тысяч предприятий.

Санитарные требования везде свои

Напомним, после введения режима повышенной готовности в середине марта были закрыты все предприятия, кроме аптек и магазинов, торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости. Однако через некоторое время власти приняли решение ослабить режим, поскольку длительный простой грозил бизнесу колоссальными убытками и перспективой банкротства.

C 13 апреля по решению правительства области и Роспотребнадзора разрешено возобновить работу компаниям по таким видам деятельности, как строительство, промышленные производства, объекты продовольственной торговли и товаров первой необходимости, предприятия, оказывающие услуги.

Некоторые требования оказалось очень сложно выполнитьФото: pixabay.com

Для возобновления работы предприятие должно было подать уведомление за три дня до открытия, а также пройти проверку специалистов Роспотнебнадзора на предмет соблюдения всех санитарных норм и требований, введенных в связи с пандемией. Список этих норм разнится в зависимости от сферы деятельности предприятий и очень обширен. Он включает соблюдение масочного режима, социальной дистанции, наличие антисептических средств, регулярное проведение дезинфицирующих мероприятий и так далее.

Тюменские предприниматели готовы на все

Как говорит уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, большинство тюменских предпринимателей приняли предложенные правила, поскольку для них важнее начать работу, чем тратить время на обсуждение санитарных требований с властями.

– Мы внимательно изучили требования, которые тюменский Роспотребнадзор сформулировал для предприятий, принявших решение возобновить работу. И должна сказать, что в сложившейся обстановке сложно назвать эти условия избыточными или невыполнимыми. Да, их порой действительно непросто выполнить. Но характерно, что за все это время мы не получили ни одной жалобы от предпринимателей на слишком строгие или нереалистичные санитарные требования. Я тесно общаюсь с нашими представителями бизнеса. Все говорят, что готовы выполнить любые предписания, лишь бы поскорее открыться и начать работу, – сказала Лариса Невидайло.

Одним из ключевых требований является необходимость измерять температуру сотрудников на входе. В ряде субъектов, в том числе в Тюменской области, это нужно делать только бесконтактным способом. Между тем специальные измерительные приборы в регионах найти было практически невозможно, отмечают предприниматели. Аналогичная история с облучателями воздуха. Их действие эффективно, однако найти такие устройства можно не везде. Да и стоят они недешево.

Сложно, но возможно

Как поделился директор одного из тюменских отелей Виталий Самойлик, поначалу с выполнением санитарных требований действительно возникли серьезные проблемы.

– Некоторые пункты выполнить было просто невозможно. Например, ультрафиолетовых циркуляторов просто не было в продаже. С масками тоже была напряженка, хотя сейчас с этим проще. Но в основном требования можно выполнить. Главное, что нужно было сделать, это сформулировать план мероприятий по недопущению распространения инфекции и строго соблюдать его. Это прежде всего избегать скопления людей, в том числе сотрудников, в одном месте, – поделился Виталий Самойлик.

Из-за самоизоляции отели стоят пустыеФото: pixabay.com

При этом предприятия гостиничного бизнеса, несмотря на отсутствие запрета на работу, переживают сложные времена, поскольку из-за самоизоляции гостей совсем нет.

– Сейчас по договору у нас разместили врачей. А до этого один-два человека жили. Но поскольку сотрудникам все равно надо платить зарплату, то закрываться мы смысла не видели. Если у кого-то возникнет потребность в размещении в гостинице, пусть люди знают, что мы работаем, – говорит представитель гостиничного бизнеса.

Странная логика

Тюменский предприниматель Артем Рахмеев также отмечает, что в первые дни, когда появилась возможность возобновить работу, невозможно было найти на рынке ни бесконтактные измерители температуры, ни маски, ни перчатки.

– Только недавно появилась возможность заказать те же измерительные приборы через интернет. Использовали перчатки, которые приобретали для кухни. Маски шили сами. В общем, выходили из положения как могли, – говорит представитель тюменского ресторанного бизнеса.

Он добавляет, что в сфере общепита санитарные требования и без того строгие. Поэтому соблюдать большинство норм, которые Роспотребнадзор прописал в связи с коронавирусом, несложно.

– Я не вирусолог, не инфекционист, чтобы говорить о том, что эти условия неоправданны в сложившейся ситуации. Но если говорить о нашей сфере, то она в плане стерильности зарегулирована донельзя. Все, что касается соблюдения санитарных норм, мы и так регулярно соблюдаем, просто теперь делаем это еще более рачительно и строго. В этом для нас ничего нового нет. Можно вспомнить вспышку менингита у детей несколько лет назад, когда тоже ввели определенные ограничения, и мы их неукоснительно соблюдали, – отметил предприниматель.

При этом рестораны еще не получили разрешение на работу. Заведения общепита пока могут работать только в режиме доставки и продавать еду навынос. После отмены режима самоизоляции рекомендациями Роспотребнадзора предусмотрен переходный период, во время которого сначала получат разрешение работать заведения площадью до 50 кв. м при наличии не более пяти столов по 1–2 посадочных места с использованием одноразовой посуды и так далее. Полностью запрет будет снят только после того, как в регионе не будут выявлять новых заболевших.

Ресторанам пока можно работать только на выносФото: pixabay.com

– Логика, на мой взгляд, странная. Условиям первого этапа, грубо говоря, соответствуют различные шаурмяшечные на 50 квадратов, куда как раз может набиться куча народа, где ни о какой социальной дистанции речи идти не будет. Вообще есть ощущение, что требования писал человек, незнакомый со спецификой работы ресторанов. Например, есть пункт, по которому расстояние между столами должно быть не менее метра. Но в нормальном ресторане никто столы так близко и не ставит – минимум три метра, чтобы люди могли пройти. В общем, если так дальше пойдет, то разрешение открыться мы получим, дай бог, к осени. А сколько ресторанов до этого времен доживет, неизвестно, – подытоживает предприниматель.

Главное – безопасность сотрудников и клиентов

Однако в тюменском управлении Роспотребнадзора не сомневаются в разумности и адекватности требований, которые предъявляются к предприятиям, решившим возобновить работу. Если компания не может обеспечить безопасность своих сотрудников и посетителей, то лучше в сложившейся ситуации действительно не открываться, отмечают в ведомстве. Главная задача – полностью исключить вероятность заноса инфекции на предприятие. И меры для этого должны быть жесткие.

Как рассказал замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, в новых условиях работу в регионе возобновили более трех тысяч предприятий. Это более 170 тысяч работников.

– Это означает увеличение количества контактов. Поэтому руководители предприятий обязаны обеспечить и масочный режим, и контроль температуры, и обеспечение дезинфицирующими средствами. От того, как работодатели справятся с решением поставленных перед ними задач, зависит принятие решений по открытию компаний в других отраслях, – сказал Пантелеев.

Он отметил, что правительство постоянно на связи с бизнесом и работает над расширением списка ОКВЭД, по которым будет выдано разрешение на возобновление работы.

Напомним, что перед тем, как разрешить компании возобновить деятельность, специалисты тюменского управления Роспотребнадзора провели проверки на всех предприятиях, подавших уведомления. Всем, у кого нашли нарушения, выдаются предписания исправить недочеты. Например, при проверке в одном из СТО обнаружили личные автомобили клиентов, тогда как на сегодня автомастерские могут обслуживать только коммерческий транспорт. Но в данном случае проверяющие ограничились предупреждением. Заметим также, что в некоторых регионах разрешили работать уже почти всем, даже торговым центрам, но при условии соблюдения тех самых санитарных правил.