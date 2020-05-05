Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 мая 2020: начало масочного режима и новые случаи заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 6 мая 2020 года.

1. Парашютисты Тюмени подготовились к открытию сезона. Времени на подготовку было достаточно, а пандемия не сможет навредить планам:

– С конца марта по май – режим межсезонья. В апреле, на самоизоляции, занимались физподготовкой дома. В мае начинаются полеты и прыжки, - рассказал руководитель Федерации парашютного спорта Тюменской области Евгений Иванов.

2. В организациях соцобслуживания Тюменской области продлили ограничения по личному приему. Попасть в учреждения получится не ранее 11 мая. Также напомним, что автоматически, в беззаявительном порядке, до 1 октября 2020 года продлены региональные выплаты, действие которых заканчивается с 1 марта.

3. Стали известны страхи и личные установки тюменцев во время пандемии коронавируса. Исследование прошло в масштабах всей России.

- У россиян с 62% до 47% за месяц снизилась поддержка режима изоляции, 55% опрошенных в случае возникновения симптомов коронавируса готовы сразу обратиться к врачу и еще 35% – при сохранении температуры в течение долгого времени, - поделились специалисты.

4. Жителей Тюменской области ожидает масочный режим. Мера вступает в силу 6 мая.

5. Тобольский центр для детей в трудной жизненной ситуации работает в полной изоляции. Сотрудники и воспитанники живут единой семьей. Подробности в нашем материале.

Итак, всего на 6 мая 2020 года в Тюменской области зарегистрировано 589 случаев коронавирусной инфекции, 215 человек выздоровели, четыре пациента ранее скончались.

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