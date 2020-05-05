2020-05-05T12:19:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 мая 2020 года – 589 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 мая 2020 года – 589 человекЧисло заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 мая 2020 года – 589 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 мая 2020 года – 589 человек, за сутки зафиксировано 28 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 10 102 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 1770 человек.

– Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 19 865 человек, – подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 95 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончался 1451 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в регионе такова – 589 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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