Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 мая 2020 года – 589 человек, за сутки зафиксировано 28 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 10 102 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 1770 человек.

– Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 19 865 человек, – подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 95 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончался 1451 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в регионе такова – 589 случаев заболевания.