Тюменцы позвонят в прошлое

Звонок в прошлое для жителей Тюмени станет возможен в онлайн-музее от театрального центра «Космос» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Известно, что на интерактивной площадке соберут фотографии, письма и памятные вещи, оставшиеся тюменцам от прадедушек и прабабушек. Все желающие смогут посетить выставку: можно нажать на телефон и услышать реальную историю очевидца. Также посетителям предлагают воссоздать комнату 40-х годов. Все комнаты сохранятся и образуют единую галерею.

– В сложившейся ситуации мы решили перенести музей в онлайн-формат, на игровую платформу. Каждый сможет собирать по голосовому треку комнату. Экспонаты будут регулярно добавляться, – уточнила худрук театрального центра «Космос» Маша Хайбуллина.

Добавим, что внести вклад в проект может каждый: материалы можно направлять в сообщения группы «Космоса» в соцсети «ВКонтакте» или на почту.

– Театральный центр ждет любую информацию, письма и фотографии, которые расскажут о жизни военных лет, – рассказали организаторы онлайн-музея корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень».