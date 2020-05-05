2020-05-05T10:32:39+03:00
Общество

Тюменцы позвонят в прошлое

Уникальная экспозиция готовится к открытию в онлайн-музее
Руслан Савинов
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Тюменцы позвонят в прошлоеТюменцы позвонят в прошлоеФото: pixabay.com
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Звонок в прошлое для жителей Тюмени станет возможен в онлайн-музее от театрального центра «Космос» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Известно, что на интерактивной площадке соберут фотографии, письма и памятные вещи, оставшиеся тюменцам от прадедушек и прабабушек. Все желающие смогут посетить выставку: можно нажать на телефон и услышать реальную историю очевидца. Также посетителям предлагают воссоздать комнату 40-х годов. Все комнаты сохранятся и образуют единую галерею.

– В сложившейся ситуации мы решили перенести музей в онлайн-формат, на игровую платформу. Каждый сможет собирать по голосовому треку комнату. Экспонаты будут регулярно добавляться, – уточнила худрук театрального центра «Космос» Маша Хайбуллина.

Добавим, что внести вклад в проект может каждый: материалы можно направлять в сообщения группы «Космоса» в соцсети «ВКонтакте» или на почту.

– Театральный центр ждет любую информацию, письма и фотографии, которые расскажут о жизни военных лет, – рассказали организаторы онлайн-музея корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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