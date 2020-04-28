Коронавирус в Тюмени, последние новости на 29 апреля 2020 г.: тысячи семей получили выплаты на детей до трех лет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 апреля 2020 года. Тысячи семей получили выплаты на детей до трех лет.

Более 16 тысяч тюменских семей получили по пять тысяч рублей на детей до трех лет. Об этом рассказал заместитель управляющего Отделения ПФР по Тюменской области Виталий Левенков.

В Тюмени стрит-арт-художники Виталий Морс и Алина Селезнева разрисовали одну из стен общежития № 1 Тюменского государственного медицинского университета. На ней появилось изображение врачей в масках и белых халатах, а также надпись: «Спасибо за работу».

Тюменцам майские пенсии и пособия доставят домой по графику. Даже тем, кто их получал в почтовых отделениях связи, выплаты принесут по месту жительства.

В Сургут на спецрейсе авиакомпании «ЮТэйр» на Родину прибыл 191 житель Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Россиян эвакуировали из Индонезии и Таиланда.

Тюменских вахтовиков отправят отдыхать в санатории. Создан реестр баз отдыха и санаториев, расположенных за городом, которые смогут принять вахтовиков и организовать их отдых. Компании, сотрудники которых работают вахтовым методом, обеспечивают безопасность своих сотрудников и находятся на контроле оперативного штаба правительства Тюменской области.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на пять и составило 404 человека.

На сегодняшний день почти 90 жителей Тюменской области вылечили от новой инфекции. За последние сутки зафиксировано пять новых случаев заражения, 23 человека выписали из больниц. Стало известно, что в областной инфекционной больнице остаются 12 несовершеннолетних пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода, полностью выздоровели 1110 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.