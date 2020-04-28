Пандемия коронавируса VS банки: что делать в случае утраты возможности платить кредиты и зарплату сотрудникам

На наши вопросы отвечает Наталья Белокопытова, региональный управляющий Альфа-Банком в Тюмени. В этом интервью она рассказывает о клиентах, о работе банка в период коронакризиса и о том, как быть, если возникли временные трудности с выплатами по кредитам.

Как пандемия отразилась на работе банковского сектора в регионе?

— За очень короткий период жизнь заставила нас действовать в совершенно новых реалиях: пандемия, обвал рубля и снижение стоимости нефти. Все это происходит одновременно, что значительно усложняет общую экономическую картину и делает прогнозирование бесполезным. Большинство российских банков достаточно давно научилась работать с клиентами дистанционно: совершать платежи, покупать валюту, предоставлять клиентам доступ к бирже, оформлять кредиты и даже получать банковские карты можно не выходя из дома, все это позволяет сегодня финансовым учреждениям чувствовать себя увереннее.

Пандемия показательна и в части социальной ответственности бизнеса: банки предложили для своих клиентов спасательные круги в виде специальных программ поддержки, а также подключились к государственным программам, таким как «ипотечные каникулы» или «кредит для бизнеса под 0%», но Альфа-Банк пошел дальше и разработал собственные программы поддержки жителей и бизнеса.

Важной чертой работы банковского сектора в период пандемии выступает режим работы офисов банков. Почему это важно? Если клиенту удобно общаться с сотрудником лично, сотрудники Альфа-Банка обязаны ему эту возможность сохранить, при этом обеспечив максимальную безопасность посещения офиса.Мы ответственны перед своими клиентами и поэтому не закрыли не один из офисов за период карантина, выполняя все обязательства.

Как вы оцениваете потери бизнеса от пандемии? Какой вариант кажется наихудшим?

— Делать прогнозы – неблагодарное дело, тем более ведь мы все впервые в истории столкнулись с таким масштабным кризисом. Но Альфа-Банку в этом году исполняется 30 лет, а это значит, что опыт победы над кризисами у нас большой: 1992-1996, 1998, 2008, 2014 теперь 2020. Период спада — это отличная возможность сделать рывок вперед. Любой бегун знает, что поднимаясь именно в гору можно обогнать соперников.

Появились ли новые продукты у Альфа-Банка для предпринимателей во время карантина?

— В настоящий момент мы улучшаем те продукты, которые есть, «подгоняем» их под ситуацию. Например, расширили список городов, в которых осуществляется доставка кредитов наличными. Сделали несколько сервисов, которые помогут клиентам комфортнее пережить карантин, стали доставлять еще больше дебетовых и кредитных карт нашим клиентам домой. Изменения коснулись самой работы, а не продуктов как таковых.

Часть сотрудников мы перевели на удаленный режим работы. Клиентские менеджеры общаются с клиентами онлайн, в штатном режиме работают кол-центр банка, соцсети, куда может обратиться клиент, онлайн-чаты и мобильный банк.Как я уже говорила, работают все офисы банка в Тюмени, режим работы остался прежним.

Есть ли возможность в новых реалиях получить кредит для амортизации бизнеса?

— Конечно, мы продолжаем кредитовать бизнес, в том числе выдаем кредиты для выплаты зарплат сотрудникам по госпрограмме. Разумеется, такие решения мы рассматриваем в индивидуальном порядке.

Уточните, какие меры поддержки клиентов, пострадавших вследствие пандемии коронавируса, предпринял Альфа-Банк? Есть ли поддержка для бизнеса в Тюмени?

— Если говорить о бизнесе, то в банке есть несколько программ поддержки предпринимателей, точнее, пакет мер, который позволит минимизировать бизнес потери.

Самое главное здесь — мы готовы предоставить «кредитные каникулы» для предпринимателей Тюмени. Отсрочка предоставляется без скрытых комиссий и оплат, при обращении клиента в банк.

Также мы сделали повышенный кэшбэк по бизнес-картам на покупки в категориях «Уборка и чистка помещений».Те предприниматели, которые продолжают работать, вынуждены тратить много средств на покупки средств защиты, специальные условия действуют в течение трех месяцев.

Мы убрали плату за обслуживания счета компаниям, которые работают в сфере туризма и организации конференций и выставок, получат бесплатное обслуживание счета. Понимая, что на восстановление в текущих условиях может понадобиться время, Альфа-Банк дает «передышку» длительностью в 3 месяца. Льгота распространяется на действующих и новых клиентов Альфа-Банка на все пакеты из действующей линейки, кроме пакетов услуг с не лимитированными операциями («Все, что надо», «Просто 1%»).

С 8 апреля мы подключились к госпрограмме кредит для бизнеса под 0% для выплат зарплат сотрудникам. Мы направим деньги компаниям малого и среднего бизнеса Тюмени, в рамах одобренных заявок, сразу же после подписания необходимых соглашений с ЦБ, МЭР и ВЭБом.

Про бизнес поддержку понятно, а что делать тюменцам, которые потеряли возможность вовремя вносить платежи по кредитам в Альфа-Банке? Вы предусмотрели какие-нибудь программы поддержки?

— Да, мы в Альфа-Банке запустили программу помощи клиентам, которые потеряли возможность платить вовремя по кредитному договору из-за коронавирусной эпидемии. Программа носит название Кредитный карантин и дает бесплатную отсрочку по кредитным платежам. Эта программа работает для частных клиентов, утративших доход или временно потерявших возможность вносить платежи по причинам, связанным с коронавирусной пандемией: заболевание COVID-19, увольнение с работы или утрата побочного дохода, уход в неоплачиваемый отпуск, карантин. Оформить все можно онлайн, все подробности можно найти на сайте банка или в кол-центре.

Для миллионов наших клиентов мы на три месяца обнулили минимальный платеж на сумму основного долга по кредиткам. По кредиту наличными мы предлагаем снижение платежа в среднем на 20%.

Хорошо, а если ипотека?

— Если у клиента возникли трудности с выплатой ипотеки, то он может воспользоваться как госпрограммами, так и программой Альфа-Банка Кредитный карантин.

По госпрограммам получить отсрочку по ипотечному кредиту могут только те клиенты, которые взяли кредит меньше, чем 1,5 млн рублей.

Если возникнут затруднения с обслуживанием жилищного кредита, сумма которого превышает 1,5 млн рублей, то мы рекомендуем воспользоваться программой об ипотечных каникулах, действующей с 2019 года. Этот закон дает возможность уменьшить или приостановить выплаты кредитного обязательства на срок до шести месяцев, причем максимальный ипотечный кредит может быть оформлен на сумму 15 млн. рублей.

Также клиенты могут воспользоваться программой Альфа-Банка Кредитный карантин, которая дает бесплатную отсрочку, в том числе по ипотечным платежам, на срок до двух месяцев без ограничения суммы займа.

Расскажите, безопасно ли сейчас вообще посещать отделения банка и в каких случаях этой необходимости нет?

— Мы работаем в штатном режиме и готовы ответить на все вопросы клиентов. График работы отделений в Тюмени как для физлиц, так и для бизнеса не изменился.

Каждый день мы дезинфицируем рабочие поверхности, раз в неделю проводим полную обработку помещений. Сотрудники офисов работают в перчатках, во всех офисах установлены антисептики для рук, в уборных комнатах есть аппараты с антибактериальным мылом.

Мы делаем все, чтобы сделать посещение офисов банка безопасным как для клиентов, так и сотрудников. Здесь обязательно нужно отметить, что практически все финансовые операции в Альфа-Банке можно провести без посещения офиса банка с помощью мобильного приложения.

Если говорить о будущем, может ли развитие цифровых технологий привести к полному отказу банков от офисов?

— Думаю, что в обозримом будущем банковские офисы никуда не денутся. Все равно есть операции, которые можно сделать пока что только онлайн и есть много клиентов, которым важно живое общение.Пандемия коронавируса точно будет способствовать развитию дистанционных каналов работы с клиентами, но на наличие офисов она не окажет серьезного влияния.

Как вы оцениваете текущий кризис, какое влияние он окажет на экономику Тюмени?

— Серьезные потери может понести малый и микробизнес, особенно те отрасли, которые вынуждены были находится в простое. Возможно, многие пересмотрят свою бизнес-модель, что, напротив, окажет положительное влияние на развитие. В мировом опыте есть масса примеров, когда бизнес во время кризиса меняется так, что начинает выпускать новые продукты и впоследствии приносит еще большое доходы, чем до кризиса. Если говорить о банках, то останутся сильнейшие.