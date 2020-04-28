2020-04-28T11:53:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 апреля 2020 года перевалило за четыреста человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 апреля 2020 года перевалило за четыреста человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 апреля 2020 года перевалило за четыреста человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на пять и составило 404 человека.

За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода, полностью выздоровели 1110 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре стрит-арт-художники Виталий Морс и Алина Селезнева разрисовали одну из стен общежития № 1 Тюменского государственного медицинского университета. На ней появилось изображение врачей в масках и белых халатах, а также надпись: «Спасибо за работу». Таким образом местные активисты благодарят медиков за их самоотверженный труд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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