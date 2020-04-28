2020-04-28T09:35:22+03:00
Здоровье

Лечим запущенный варикоз: всё о болезни вен на поздних стадиях

Варикоз – самая распространенная болезнь вен, о которой много пишут и говорят
Вадим Бегун
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Юлия Николаевна Гневашева, сосудистый хирург-флеболог МЦ "НаноМед".Юлия Николаевна Гневашева, сосудистый хирург-флеболог МЦ "НаноМед".
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Варикоз – самая распространенная болезнь вен, о которой много пишут и говорят. Достоверно известно, что она поражает как возрастных, так и совсем молодых пациентов, и не лечится препаратами из аптеки. Зная это, большинство людей продолжают терпеть дискомфорт, заглушая боль венотониками, и, как говорится, надеяться на русский «авось». Именно так в кабинете врача-флеболога появляется все больше пациентов с запущенным варикозом.

Между тем, варикозное расширение вен – не просто неприятные ощущения в нижних конечностях и сосудистые звездочки. Это серьезный недуг, который без своевременного лечения может угрожать жизни человека.

Юлия Николаевна Гневашева, сосудистый хирург-флеболог МЦ "НаноМед".

Юлия Николаевна Гневашева, сосудистый хирург-флеболог МЦ "НаноМед".

Недруг вен. Симптомы и последствия

Чем же так опасен варикоз? При этой болезни воспаляются стенки вен, происходит деформация клапанов внутри вены, что приводит к нарушению кровообращения. Без грамотного лечения в течение жизни могут появиться и развиться:

– тромбофлебит;

– кровотечение из больных вен;

– экземы на пораженных участках;

– венозные трофические язвы;

– тромбоз вен нижних конечностей;

– тромбоэмболия легочной артерии (одно из самых грозных осложнений, угрожающих жизни пациента).

Именно поэтому при проявлении первых признаков варикоза (тяжесть, усталость в ногах, ночные судороги, визуальное расширение вен) важно как можно скорее попасть на прием к флебологу. Мази, настои трав и компрессионные колготки, особенно в случае с запущенным варикозом, ситуацию не спасут, а широко рекламируемые лекарства применяются врачами исключительно в качестве дополнения к основному лечению.

Не только операция

В самых сложных случаях, когда, казалось бы, единственным выходом может быть только операция, возникает состояние растерянности. Только тогда мы начинаем задумываться о том, чем рискуем. И те предупреждения, мелькавшие в каждой статье о варикозе, уже не кажутся просто рекламными страшилками.

Пациенты с запущенным варикозом – не редкость. В нашу клинику часто обращаются в тот момент, когда болезнь уже на последней стадии, когда появляются язвы, экземы, велик риск тромбоэмболии. Мы можем оказать помощь, высококлассное оборудование и квалификация докторов позволяют справиться даже с самыми сложными случаями без основательного хирургического вмешательства. Однако врачи не волшебники. Если мы понимаем, что присутствуют жизнеугрожающие состояния, в срочном порядке отправляем в стационар, – рассказывает Маринэ Саркисовна Агаджанян, сердечно-сосудистый хирург, флеболог центра лазерного лечения «НаноМед» в Тюмени.

К счастью, госпитализация и сложное оперативное вмешательство – не единственный выход. Варикозное расширение вен на любой стадии отлично поддается лечению лазером. Без общего наркоза, шрамов и необходимости в больничном можно избавиться от болезни вен как на начальном этапе развития, так и вылечить запущенный варикоз.

Врачи МЦ "НаноМед": Маринэ Саркисовна Агаджанян, сердечно-сосудистый хирург, флеболог; Константин Сергеевич Антипин, хирург-флеболог, Юлия Николаевна Гневашева, сосудистый хирург-флеболог.

Врачи МЦ "НаноМед": Маринэ Саркисовна Агаджанян, сердечно-сосудистый хирург, флеболог; Константин Сергеевич Антипин, хирург-флеболог, Юлия Николаевна Гневашева, сосудистый хирург-флеболог.

Лазерное лечение вен в Тюмени

Лечение лазером проводится всего в одно посещение. Перед назначением такой процедуры врач-флеболог проводит осмотр и УЗДГ вен (ультразвуковую доплерографию). Все это помогает определить степень тяжести заболевания. Только после этого доктора медицинского центра «Наномед» могут приступить к удалению пораженных вен с помощью лазерного луча. Для этого не требуется больших затрат времени – на удаление варикоза с одной ноги уходит около 30 минут. При этом пациент находится в сознании, не чувствует боли, слушает любимую музыку и общается с врачами.

Скальпель хирургу заменяют световоды, по которым лазерный луч направляется по вене. Во время процедуры используются торцевые и радиальные световоды. Последние – с максимально эффективным воздействием на пораженные участки – необходимы для извилистых вен большого диаметра. Такой метод не оставляет шрамов на коже, что позволяет носить любую одежду сразу после операции, – отмечает Маринэ Саркисовна Агаджанян, сердечно-сосудистый хирург, флеболог центра лазерного лечения «НаноМед» в Тюмени.

Сразу после лазерного лечения, в том числе и запущенного варикоза, пациент может вернуться к привычному образу жизни. Он не находится в стационаре, не нуждается в постельном режиме и больничном, буквально через пару недель разрешаются занятия спортом и посещение сауны и бани. А вероятность рецидива всего несколько процентов. Но даже от этого пациенты медицинского центра «НаноМед» защищены: по окончании процедуры дается гарантия на лечение 5 лет.

Сколько стоит здоровье ног

Не каждая клиника может открыто заявить о ценах на услуги, в результате итоговая цифра в договоре может, мягко говоря, удивить. Медицинский центр «НаноМед» не скрывает стоимости процедур, в этом можно убедиться на официальном сайте. Здесь врачи настроены на то, чтобы помочь любому обратившемуся справиться с болезнью. Даже если сумма покажется неподъемной, например для льготных категорий граждан, здесь всегда найдут пути решения этой проблемы. Так, в частности, медцентр предоставляет рассрочку без процентов, чтобы современное и эффективное лечение варикоза было доступно всем. К тому же самое дорогое в случае со здоровьем ног – время. Чем раньше вы обратитесь к флебологу, тем меньше последствий, тем проще и доступнее лечение.

Медицинский центр "НаноМед" в Тюмени.

Медицинский центр "НаноМед" в Тюмени.

Медицинский центр «НаноМед» в Тюмени

Ул. Водопроводная, 36/1б, тел. +7 (3452) 56-45-48

Email: info@varikozanet72.ru

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