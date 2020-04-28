Юбилей как эпоха

На жизненном пути Роза Алексеевна повидала многое. Довелось перенести тяготы военного времени, осваивать разные профессии, работать на благо страны, растить с мужем двух ребятишек и заботиться об их благополучии.

Пообщаться с именинницей в это непростое время, к сожалению, не удалось: возраст даёт о себе знать – неважное самочувствие. На просьбу рассказать о маме, откликнулась её дочь Татьяна Максимовна Сёмина.

– Её отец был в колхозе председателем, а мать работала медсестрой. В семье было двое детей. Когда началась Великая Отечественная война, моя мама закончила лишь седьмой класс. По тем меркам уже была взрослой, поэтому пошла работать на производство.

Трудилась Роза на овчинно-меховой фабрике, освоив профессию портнихи. Шила на фронт бекеши – полушубки, используемые в качестве спецобмундирования, рукавицы и другие изделия. Для всех работников были одинаковые условия: чтобы выполнить норму, приходилось работать по двенадцать с лишним часов.

А после работы Роза ещё и помогала ухаживать за ранеными в городском госпитале. Для этого специально окончила курсы сандружинниц. На хрупкие плечи девушек помимо чистки и обработки ран, стирки бинтов и перевязки бойцов ложилась и обязанность встречать на вокзале вагоны с ранеными, помогать их выгружать и сопровождать до лазарета.

– Госпиталь в то время был там, где сейчас строительная академия. А рядом был Дунькин сад, так, по-моему, они его называли. Мама часто рассказывала, что как вечер наступает, так некоторые раненые, которые начинали потихоньку ходить, туда отправлялись, там музыка была – вальс играли, – продолжила рассказывать Татьяна Максимовна. – Мама с подругами тоже иногда там гуляла.

Уже после окончания войны за самоотверженную работу в тылу Р. А. Семёнову наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Дальше судьба распорядилась так, что Розе Алексеевне пришлось поработать в военкомате, Совете народного хозяйстве и даже в областном исполнительном комитете в должности секретаря-кодификатора протокольной части. Но всё же большая часть ее трудовой биографии связана с Главтюменнефтегазом, где в должности инспектора хозяйственного отдела она организовывала своевременное прибытие нефтяников на месторождения.

– Работала вместе с Виктором Ивановичем Муравленко с момента создания структуры Главтюменнефтегаза. Она уже тогда знала всех нефтяников поименно, – отмечает дочь юбилярши. – Держала постоянную связь с агентствами и авиаторами: встречала в аэропорту, отправляла в командировку или на месторождения, бронировала билеты, договаривалась и с гостиницами по размещению людей. Приезжали ведь и иностранные делегации. Не важно – ночь-полночь, нужно работать. Раньше же с бронью было не так всё просто, как сейчас.

Интересный факт рассказала Татьяна Максимовна про свою маму: за всю рабочую деятельность у Розы Алексеевны не было ни одного больничного.

– В 60 с лишним лет, когда впервые пришлось лечь в больницу под капельницу, для неё это было шоком, – поделилась Татьяна и добавила: – Раньше люди, видать, крепче здоровьем были.

В Главтюменнефтегазе Роза Алексеевна работала вплоть до выхода на заслуженный отдых. Только представьте: её трудовой стаж составляет 53 года! За многолетнюю добросовестную работу и высокие достижения наша землячка награждена медалью «Ветеран труда».

В день юбилея Розу Алексеевну поздравили не только шестеро внуков и 14 правнуков, но и бывшие коллеги. А нефтедобывающее предприятие «РН-Уватнефтегаз», которое продолжает заботиться о ветеранах главка, направило Розе Семёновой свои поздравления.

Генеральный директор «РН-Уватнефтегаз» Николай Сюткин отметил, что юбиляр встречает свой праздник в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая изменила ее судьбу и судьбу всех ее ровесников:

– Вы прожили удивительную, сложную, но интересную жизнь! Вы много работали – сначала в тылу, затем в нефтяной отрасли страны. Ваши соратники уважали Вас за добросовестный труд. Вы создали большую и дружную семью и сегодня являетесь примером не только для своих внуков и правнуков, но и для молодого поколения нефтяников!

Николай Сюткин пожелал Розе Семёновой крепкого здоровья и долголетия.

Ежегодно Роза Алексеевна участвует во встрече ветеранов Главтюменнефтегаза, которую организуют нефтяники. Она будет долгожданным гостем и на встрече в этом году. С юбилеем! И с наступающим Днем Победы!

Текст подготовил Иван Горбунов