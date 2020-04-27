2020-04-27T16:29:19+03:00
Коронавирус Covid-19

«Роспотребнадзор не разрешает с тобой гулять»: тюменка отказалась знакомиться с москвичом из-за коронавируса

Девушка предпочла остаться дома, чем встретиться с богатым женихом из Москвы
Ирина Ромашкина
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По словам Даши, москвич настойчиво звал ее гулять на набережную.По словам Даши, москвич настойчиво звал ее гулять на набережную.Фото: Ирина Ромашкина
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Тюменка Даша Ли, находясь на самоизоляции, познакомилась с москвичом на сайте знакомств. Молодой человек увлек собеседницу интереснейшей беседой: рассказал, что он обеспечен, работает в строительной фирме, а в Тюмень приехал из Москвы в служебную командировку.

– Очень интересный мужчина, конечно. Рассказал, что 4 апреля должен был лететь в Прагу, потом вернуться в Москву, потом снова лететь в Европу куда-то. Кажется, в Париж. А потом все отменилось, Россия закрыла авиасообщение с другими странами, – рассказала девушка. – Когда я узнала, что он из Москвы, я сразу насторожилась. Там сейчас каждый день по три тысячи новых случаев заражения коронавирусом. И этот прилетел! Я удивилась, что он позвал меня гулять, ведь им нужно две недели сидеть на карантине. Я сказала, что у нас в городе режим самоизоляции и нас попросят ограничить личные контакты.

В начале апреля губернатор Тюменской области Александр Моор внес изменения в Постановление №120-П, согласно которому всем прибывшим в Тюмень из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга предписан двухнедельный карантин. Причем те жители региона, кто вернулся из двух столиц, должны самоизолироваться по месту жительства. Прибывшие из других субъектов могут разместиться в обсерваторе.

– О своем прибытии, фактическом местонахождении в регионе прибывшие обязаны сообщить на горячую линию по коронавирусу по телефону 8-800-234-35-22, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

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О себе они обязаны сообщить на горячую линию по коронавирусу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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