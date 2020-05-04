2020-05-04T22:43:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 5 мая 2020 года: COVID-19 унес жизнь пожилой тюменки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 мая 2020 года
Вадим Бегун
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COVID-19 нашел в Тюмени новую жертву. Фото - pixabay.com.COVID-19 нашел в Тюмени новую жертву. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 мая 2020 года. COVID-19 нашел в Тюмени новую жертву.

Количество умерших от новой инфекции тюменцев увеличилось до четырех. Несмотря на все старания медиков, умерла 61-летняя женщина. У нее были серьезные хронические заболевания и развившаяся на фоне коронавируса тяжелая двусторонняя пневмония. Все погибшие – пожилые люди с рядом серьезных хронических заболеваний.

В областной больнице № 24 села Ярково трое медиков заразились коронавирусом. Их госпитализировали в моноинфекционный госпиталь Тобольска, а также в областную инфекционную клиническую больницу Тюмени. Клинических проявлений болезни у сотрудников не было.

За минувшие сутки в регионе диагноз COVID-19 подтвердился у 66 тюменцев. Таким образом, за весь период в Тюменской области новой инфекцией заболел 561 человек. Выздоровели за сутки два человека, за весь период – 186. На лечении находится 371, среди них 8 детей, их состояние удовлетворительное.

В тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких находятся шесть пациентов. У остальных состояние удовлетворительное, у многих заболевание протекает в легкой форме.

В обсерваторе находятся 90 человек. На перевахтовке в тринадцати учреждениях – 1256 человек. Под медицинским наблюдением на обязательной самоизоляции – 4 440 тюменцев.

За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 145 268 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 18 095 человек, скончались 1356 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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